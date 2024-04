Motorola Edge 30 in SCONTO FOLLE su eBay

Motorola è un’azienda che è stata capace di reinventarsi nel corso degli anni realizzando dei dispositivi all’avanguardia e oggi, su eBay, il Motorola Edge 30 viene scontato del 59% al quale vanno sommati ulteriori 10€ di sconto con il coupon PSPRAPR24 per un prezzo finale di 168€.

59% di sconto + 10€: Motorola Edge 30 in super offerta

Il Motorola Edge 30 si distingue come uno smartphone Android avanzato e completo, offrendo una vasta gamma di funzionalità all’avanguardia. Dotato di un ampio display da 6.5 pollici con una risoluzione nitida di 2400 x 1080 pixel, garantisce un’esperienza visiva coinvolgente e dettagliata. Tra le sue caratteristiche principali spicca il modulo 5G, che consente un trasferimento dati veloce e una navigazione internet senza interruzioni, garantendo prestazioni ottimali anche in ambito multimediale.

La fotocamera da 50 megapixel rappresenta un punto di forza del Motorola Edge 30, consentendo di catturare immagini di altissima qualità con una risoluzione impressionante di 8165 x 6124 pixel. Inoltre, la possibilità di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840 x 2160 pixel assicura la massima nitidezza e chiarezza nelle riprese video.

Non solo prestazioni eccezionali, ma anche un design sottile e sofisticato: con uno spessore di soli 6.8mm, il Motorola Edge 30 si posiziona tra i dispositivi più sottili disponibili sul mercato. Questo non solo conferisce un aspetto elegante ed esteticamente gradevole, ma rende anche l’uso quotidiano del dispositivo estremamente comodo e pratico.

E dunque, il Motorola Edge 30 si presenta come una scelta eccellente per chi cerca uno smartphone completo e all’avanguardia, capace di soddisfare le esigenze di utenti più esigenti in termini di prestazioni, fotografia e design.

Su eBay, oggi, è presente uno sconto del 59% sul Motorola Edge 30 al quale vanno sommati ulteriori 10€ di sconto con il coupon PSPRAPR24 per un prezzo finale di 168€.

