Motorola Edge 30 in doppio sconto: PREZZO REGALATO

Il Motorola Edge 30 è uno smartphone Android avanzato e completo sotto tutti i punti di vista, con alcune caratteristiche di eccellenza. Dispone di un grande display da 6.5 pollici con una risoluzione di 2400×1080 pixel, garantendo immagini nitide e colori vividi.

Le funzionalità offerte da questo dispositivo sono veramente tante e all’avanguardia, a partire dal modulo 5G, che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente.

Uno degli aspetti più sorprendenti del Motorola Edge 30 è la sua fotocamera da 50 megapixel, che consente di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165×6124 pixel. Inoltre, questo smartphone è in grado di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel, offrendo così una straordinaria esperienza multimediale.

Il design del Motorola Edge 30 è un altro punto di forza. Con uno spessore di appena 6.8mm, è uno degli smartphone più sottili sul mercato, combinando eleganza e funzionalità in un unico dispositivo. Questo lo rende non solo facile da maneggiare, ma anche molto portatile e comodo da tenere in tasca o in borsa. Il Motorola Edge 30 si distingue nettamente dai suoi competitor per quanto riguarda la multimedialità, grazie alle sue avanzate capacità fotografiche e video.

Su eBay, oggi, il Motorola Edge 30 viene prima scontato del 28% e poi di altri 10€ con il coupon PSPRGIU24 per un costo totale e finale di 170€.