Motorola E13: smartphone con una super batteria a meno di 93€ su Amazon

Motorola è un’azienda con una lunga tradizione nel settore della telefonia e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto in formato XL del 23% sul Motorola E13 che viene venduto al costo totale e finale di 92,89€.

Prezzo folle per il Motorola E13

Il Motorola E13 promette di trasformare il modo in cui vivi film e musica, offrendoti un’esperienza audiovisiva multidimensionale. Dotato di una batteria massiccia, ti libera dalle preoccupazioni della presa di corrente, consentendoti di lavorare e giocare più a lungo senza interruzioni.

Grazie alla sua enorme batteria, potrai goderti fino a 36 ore di utilizzo continuo, regalandoti ore di intrattenimento senza fine. Per garantire uno streaming fluido e senza intoppi, il Wi-Fi a 5GHz offre prestazioni ottimali, consentendoti di goderti i tuoi contenuti preferiti senza buffering o interruzioni indesiderate.

La ricarica avviene in modo efficiente tramite USB Type-C 2.0, garantendo una ricarica rapida e affidabile per riportare il tuo dispositivo al massimo delle prestazioni in poco tempo. Con Bluetooth 5.0, la connettività diventa più semplice che mai, consentendoti di collegarti facilmente ad altri dispositivi compatibili e di godere di una connessione stabile e affidabile.

Che tu sia al lavoro o impegnato in una sessione di gioco intensa, il Motorola E13 ti offre la libertà di muoverti senza limitazioni, grazie alla sua potente batteria e alle opzioni di connettività avanzate. Vivi un’esperienza senza pari con il Motorola E13 e scopri un mondo di intrattenimento senza limiti, ovunque tu vada.

Su Amazon, oggi, il Motorola E13 viene messo in sconto del 23% per poi essere venduto al prezzo finale e totale di soli 92,89€. Approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.