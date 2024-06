Monitoraggio salute, modalità esercizio e tanto stile: Mi Smart Band 8 al 31% di sconto

Xiaomi è un’azienda molto rilevante ormai nell’ambito della produzione di dispositivi tecnologici e oggi, su Amazon, è presente uno sconto del 31% sul Mi Smart Band 8 che viene venduto a 33,99€.

Mi Smart Band 8 ad un prezzo imperdibile: sconto clamoroso del 31%

Mi Smart Band 8 è un dispositivo all’avanguardia che combina tecnologia avanzata e design elegante. Dotato di un touch screen AMOLED da 1,62 pollici con una frequenza di aggiornamento fino a 60 Hz.

Per quanto riguarda il monitoraggio della salute, il Mi Smart Band 8 supporta il monitoraggio della frequenza cardiaca, della pressione sanguigna e della saturazione di ossigeno nel sangue durante tutto il giorno. Il dispositivo emette promemoria vibranti in caso di anomalie, fornendo un’attenzione costante alla salute dell’utente. Inoltre, monitora lo stato del sonno.

Con oltre 150 modalità sport, il Mi Smart Band 8 è ideale per gli appassionati di fitness. Il design personalizzato del Mi Smart Band 8 include una struttura a sgancio rapido, permettendo di scegliere cinturini di diversi materiali e colori in base alle preferenze personali. Con oltre 200 nuovi quadranti alla moda, è possibile mostrare la propria personalità in ogni occasione.

La ricarica rapida e la lunga durata della batteria sono altre caratteristiche notevoli. Il dispositivo può durare fino a 16 giorni con un uso quotidiano normale e si ricarica completamente in circa un’ora grazie alla funzione di ricarica magnetica. Inoltre, è impermeabile fino a 5ATM, permettendo di utilizzarlo anche durante il nuoto in piscina.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto molto allettante e interessante del 31% sul Mi Smart Band 8 che viene venduto al prezzo totale e finale di 33,99€. Approfittane ora e subito, prima che scada!

