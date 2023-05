Monitora tutti i tuoi allenamenti con la Xiaomi Smart Band: oggi a PREZZO MINI

Amanti della tecnologia e del fitness, è arrivato il momento di fare un affare imperdibile! La Xiaomi Smart Band è in offerta su Amazon a soli 44,50€, con uno sconto del 26%.

Si tratta di un dispositivo all’avanguardia che solo per oggi è disponibile ad un prezzo straordinario. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. La promozione è a tempo limitato e gli articoli sono in esaurimento quindi affrettatevi!

Xiaomi Smart Band: il compagno ideale per i vostri allenamenti

La Xiaomi Smart Band è un dispositivo smart per il monitoraggio dell’attività fisica e del benessere quotidiano.

Grazie al suo design elegante e al display a colori AMOLED da 1,56 pollici, questa smart band si adatta perfettamente al vostro polso e offre una visione chiara e nitida delle informazioni. La Xiaomi Smart Band è dotata di un sensore ottico PPG per il monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale, per aiutarvi a tenere sotto controllo la vostra salute durante l’allenamento o le attività quotidiane.

Le principali specifiche tecniche di questa smart band includono il monitoraggio del sonno, il conteggio dei passi, il rilevamento delle calorie bruciate e la registrazione delle distanze percorse. La Xiaomi Smart Band è inoltre impermeabile fino a 50 metri, il che la rende ideale per nuotare o praticare sport acquatici.

Grazie alla connettività Bluetooth, potrete sincronizzare facilmente la smart band con il vostro smartphone e ricevere notifiche di chiamate, messaggi e app direttamente sul vostro polso. Con una durata della batteria fino a 14 giorni, non dovrete preoccuparvi di ricaricare il dispositivo ogni giorno.

La Xiaomi Smart Band è il compagno perfetto per chi desidera monitorare la propria salute e il proprio benessere, e ora è disponibile a un prezzo mai visto prima. Oggi il dispositivo è disponibile su Amazon con uno sconto del 26%, quindi a soli 44,50€ su Amazon. La promozione è a tempo limitato e gli articoli sono in esaurimento quindi affrettatevi!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.