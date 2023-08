MONITORA l'ingresso di casa con il Video campanello smart a SOLI 20 EURO

Rendi ancora più intelligente e sicura casa tua con questo dispositivo utilissimo che ti svolterà la vita! Parliamo del Video Campanello Smart a soli 20,99€, con uno sconto del 79%!

Questa è un’opportunità da cogliere al volo per migliorare la sicurezza e la comodità della tua casa. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non lasciarti sfuggire questa occasione, gli articoli stanno andando a ruba quindi fai in fretta!

Video Campanello Smart: tutte le funzionalità

Questo Video campanello smart offre una serie di specifiche tecniche che lo rendono un prodotto eccezionale. Con una risoluzione Full HD 1080p, potrai godere di immagini chiare e dettagliate in ogni momento.

Inoltre, grazie alla sua impermeabilità IP65, il campanello è in grado di resistere a condizioni atmosferiche avverse, garantendo prestazioni affidabili anche durante la pioggia o il maltempo.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo campanello è la sua connettività wireless, che ti permette di controllarlo tramite l’app dedicata. Potrai visualizzare il flusso video in tempo reale direttamente sul tuo smartphone o tablet, ovunque ti trovi. Inoltre, grazie alla funzione di visione notturna, potrai identificare chiunque si avvicini alla tua porta anche al buio.

Il Video Campanello Smart supporta anche la comunicazione bidirezionale, consentendoti di parlare con i visitatori attraverso l’app. Questa funzione è estremamente utile per gestire le consegne, comunicare con i familiari o scoraggiare eventuali intrusi. Sarai sempre connesso alla tua casa, anche quando sei lontano.

Oggi il Video Campanello Smart è disponibile su Amazon a soli 20,99€ con il 79% di sconto . Questo campanello smart ti offre immagini nitide, visione notturna, comunicazione bidirezionale e molto altro ancora. Non perdere l’opportunità di avere il controllo completo sull’accesso alla tua casa!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.