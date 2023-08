MONITORA i tuoi allenamenti con la Xiaomi Redmi Smart Band 2 IN OFFERTA SPECIALE

Da oggi in poi potrai monitorare i tuoi allenamenti e il tuo stato di salute generale con questo orologio smart di ultima generazione a mini prezzo! Si tratta della Xiaomi Redmi Smart Band 2, la perfetta combinazione di stile, funzionalità e convenienza. Con uno sconto del 29%, puoi portarla a casa a soli 24,99€ anziché il prezzo consigliato di 34,99€.

La spedizione è gratuita ed è possibile ricevere l’articolo domani stesso attivando un abbonamento Amazon Prime. Non lasciarti sfuggire questa occasione per prenderti cura della tua salute e del tuo benessere a un prezzo incredibile!

Xiaomi Redmi Smart Band 2: tutte le funzionalità dell’orologio intelligente

La Xiaomi Redmi Smart Band 2 è dotato di un vibrante schermo TFT da 1.47 pollici che ti permette di visualizzare chiaramente le tue informazioni di fitness.

Questo corpo ultra-slim si adatta comodamente al tuo polso e offre un monitoraggio avanzato del sonno, dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e della frequenza cardiaca. Grazie alla sua resistenza all’acqua 5ATM, puoi indossarlo anche durante le attività acquatiche senza preoccupazioni.

Con una autonomia di 14 giorni, il Xiaomi Redmi Smart Band 2 ti accompagnerà per lungo tempo senza dover essere ricaricato frequentemente. La sua ampia gamma di 30 modalità di allenamento ti permette di monitorare e tracciare le tue attività sportive preferite. Sia che tu stia correndo, nuotando o praticando yoga, questo smart band ti fornirà dati accurati e dettagliati per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.

Sfrutta questa offerta limitata e inizia a tracciare i tuoi progressi fitness in modo intelligente! Ad oggi la Xiaomi Redmi Smart Band 2 è disponibile su Amazon a soli 24,99€ con uno sconto del 29%. Potrai godere di tutte le sue fantastiche funzionalità senza spendere una fortuna ma fai in freta, l’offerta è valida ancora pr pochissimo tempo e gli articoli stanno per terminare!

