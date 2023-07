MONITORA CASA anche in vacanza con la Xiaomi Smart Camera a MINI PREZZO

La sicurezza della tua casa e dei tuoi cari è fondamentale, e con la Xiaomi Smart Camera C300, puoi tenere tutto sotto controllo con facilità e tranquillità. Questa fantastica telecamera di sicurezza è attualmente in offerta su Amazon a soli 31,99€, con uno sconto del 42% sul prezzo originale.

Un’offerta del genere non si presenta spesso, quindi cogli l’opportunità e proteggi la tua casa con questa avanzata smart camera!

Xiaomi Smart Camera C300: caratteristiche e funzionalità

La Xiaomi Smart Camera C300 è dotata di una vasta gamma di funzioni che la rendono una delle migliori scelte per la sicurezza della tua casa.

Ecco alcune delle specifiche tecniche più importanti che rendono questa telecamera così eccezionale:

Risoluzione video Full HD: La Xiaomi C300 cattura video in Full HD a 1080p, assicurando immagini nitide e dettagliate.

La Xiaomi C300 cattura video in Full HD a 1080p, assicurando immagini nitide e dettagliate. Visione notturna avanzata: Grazie ai LED infrarossi, la telecamera offre una visione notturna chiara e nitida fino a 10 metri di distanza.

Grazie ai LED infrarossi, la telecamera offre una visione notturna chiara e nitida fino a 10 metri di distanza. Rotazione orizzontale e verticale: Puoi controllare la direzione della telecamera tramite l’applicazione Xiaomi Home, garantendo una copertura completa dell’ambiente circostante.

Puoi controllare la direzione della telecamera tramite l’applicazione Xiaomi Home, garantendo una copertura completa dell’ambiente circostante. Rilevazione del movimento: La Xiaomi C300 è dotata di un sensore di movimento integrato che invia notifiche al tuo smartphone ogni volta che viene rilevato un movimento.

La Xiaomi C300 è dotata di un sensore di movimento integrato che invia notifiche al tuo smartphone ogni volta che viene rilevato un movimento. Audio bidirezionale: Grazie al microfono e all’altoparlante integrati, puoi comunicare con chiunque sia vicino alla telecamera.

Grazie al microfono e all’altoparlante integrati, puoi comunicare con chiunque sia vicino alla telecamera. Compatibilità con assistenti vocali: La Xiaomi C300 è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, consentendoti di controllare la telecamera con la tua voce.

La Xiaomi C300 è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, consentendoti di controllare la telecamera con la tua voce. Archiviazione su scheda microSD: Puoi registrare video e foto direttamente su una scheda microSD (non inclusa) fino a 32 GB.

La Xiaomi Smart Camera C300 è una telecamera di sicurezza affidabile e avanzata, perfetta per proteggere la tua casa e la tua famiglia. Grazie all’offerta su Amazon, puoi acquistarla a soli 31,99€ con uno sconto del 42%. Non lasciarti sfuggire questa occasione e acquista subito la Xiaomi C300 per godere di una maggiore tranquillità e sicurezza!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.