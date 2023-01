Monitor Samsung Odyssey G3 per prestazioni TOP da 24 pollici in promo speciale su Amazon

Il Samsung Odyssey G3 è un monitor da gioco che rappresenta l’opzione entry-level della serie per i giocatori. Diamo un’occhiata per vedere se offre prestazioni che valgono la spesa, dato che costa solo 179,90€ su Amazon invece di 269,00€.

Si distingue rispetto al suo predecessore dal fatto che sembra più focalizzato sul lato gaming. Il dispositivo ha ancora la stessa finitura nera opaca, quindi non si scontra con la maggior parte delle configurazioni ed è facile da pulire. INoltre è privo di cornice su tre lati, ma vedrai comunque bordi interni sottili quando è in uso.

La qualità costruttiva del Samsung Odyssey è buona, ma non come i modelli di fascia alta. Le plastiche utilizzate non sono così spesse, quindi si fletteranno se schiacci troppo forte il monitor. Anche il supporto è plasticoso, ma riesce a essere stabile in modo che lo schermo non oscilli mentre giochi.

Il Samsung Odyssey G3 S24AG30 manca di alcuni comfort, ma ha un joystick OSD che ti consentirà di navigare tra le opzioni. La manopola si trova sotto il logo Samsung, quindi non devi spostarla come se fosse posizionata sul retro. Questa è una funzione utile da avere poiché richiede meno tempo e fatica per regolare qualcosa di semplice come la retroilluminazione del monitor.

Il supporto incluso offre una regolazione completa, quindi è facile ottenere un angolo di visione adatto alle tue esigenze. Puoi inclinare, ruotare e regolare l’altezza dello schermo, a differenza di altri modelli entry-level che sono spesso bloccati dall’inclinazione. Puoi utilizzare i supporti VESA con schemi di bulloni 100 x 100, ma sono necessari solo se hai più schermi o se lo spazio è limitato.

Anche la connettività sul Samsung Odyssey G3 è limitata agli ingressi video, ma è tutto ciò che serve per essere onesti. Il pannello sul retro include uno slot per DisplayPort 1.2 e HDMI 1.4, insieme a un jack da 3,5 mm. Potrebbe utilizzare alcune porte USB considerando la sua fascia di prezzo, ma quelle non sono essenziali per le funzioni del monitor.

Possiede inoltre un pannello VA da 24 pollici con una risoluzione 1920 x 1080, una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e un tempo di risposta di 1 ms. La retroilluminazione ha un output di 250 cd/m2 mentre il rapporto di contrasto è elencato a 3000:1 come la maggior parte dei pannelli VA. Questo modello è l’opzione entry-level nella gamma Odyssey, quindi non ha caratteristiche speciali come HDR e oscuramento locale. Approfitta ora dello sconto del 33% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

