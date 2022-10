Monitor Portatile 14" USB: schermo aggiuntivo a -50€

Un monitor aggiuntivo torna sempre comodo per espandere o duplicare lo schermo di computer, smartphone, console e tablet. E poiché un monitor esterno non è sempre fattibile, sia per ragioni di spazio/portabilità che di budget, ecco una soluzione super pratica e low cost: un Monitor Portatile da 14″ che si collega a tutti i tuoi dispositivi. E grazie a un coupon, lo paghi solo 129€ invece di 179€ .

Importante. Per ottenere lo sconto immediato, spunta la voce Applica coupon 50€.

L’idea è semplice. Immaginate di voler lavorare o giocare dovunque vi troviate con un monitor di grandezza adeguata. Questo schermo esterno si connette via HDMI o USB-C a Mac, PC, Tablet, smartphone, Nintendo Switch, PS5 e XBOX così da avere sempre un display pronto in ogni occasione.

A differenza dei monitor tradizionali, questo somiglia più a una cornice elettronica per form factor e trasportabilità, ma ha prestazioni nettamente superiori. Permette di vedere su un più grande schermo quel che vedete su smartphone o console, e di digitare testo, lavorare o giocare senza rimetterci la vista.

Ha una risoluzione Full HD 1080P da 1920 x 1080 con tecnologia HDR che garantisce una buona qualità d’immagine, e un angolo di visione di 178°.

La sua forza sta nel design compatto e minimalista che permette di infilarlo nello zaino o nella borsa del computer; Pesa solo 650 grammi e include pure un supporto compatibile VESA 75 per regolarlo con angoli di visione da 0 a 90°.

È l’ideale per chi è sempre in viaggio, per blogger e vlogger, per chi lavora nella finanza, nel multimediale e in generale per chiunque abbia bisogno di un monitor aggiuntivo da affiancare al proprio computer. Ma anche per chi vuole giocare -da solo o in due- su uno schermo più ampio. Insomma è un prodotto molto versatile che può adattarsi alle esigenze di un variegato campione di utenti.

Acquista Monitor Portatile 14″ a 129€ incluse spedizioni