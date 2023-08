Monitor Philips: per il tuo smartworking AL TOP con un'offerta imperdibile

Per il tuo smartworking e le tue sessioni di studio, ecco un Monitor di altissima qualità in offerta: il Monitor Philips 241V8L, disponibile a soli 84,99€ con uno sconto del 7%. Questa è un’opportunità da non perdere!

Se eri alla ricerca di un monitor di alta qualità a un prezzo imbattibile, la tua ricerca termina qui.

Immagini nitide e brillanti oltre ogni limite

Il Philips 241V8L non è solo un monitor qualsiasi. Questo dispositivo da 24 pollici offre una risoluzione Full HD di 1920 x 1080, garantendo immagini nitide e brillanti. Grazie alla sua tecnologia Gaming Adaptive Sync e a una frequenza di aggiornamento di 75 Hz, le tue sessioni di gioco saranno fluide come mai prima d’ora. La connettività è garantita da porte HDMI e VGA, rendendolo compatibile con una vasta gamma di dispositivi. Inoltre, per chi desidera montarlo a parete o su un braccio, il monitor è dotato di un attacco VESA.

Ma non finisce qui. Il monitor vanta altre caratteristiche impressionanti come la tecnologia Flicker-Free e il filtro luce blu, che assicurano una visione confortevole riducendo l’affaticamento degli occhi. La modalità LowBlue è stata progettata pensando al tuo benessere, riducendo i raggi dannosi della luce blu. E con SmartImage, avrai a disposizione impostazioni predefinite per immagini ottimizzate, adattandosi perfettamente alle tue esigenze. Non Lasciarti Sfuggire Questa Offerta! Se desideri un monitor di alta qualità che combina prestazioni eccezionali con un design elegante, il Philips 241V8L è la scelta giusta per te.

Con uno sconto del 7%, non c’è mai stato un momento migliore per acquistarlo. Agisci ora e assicurati questa incredibile offerta prima che sia troppo tardi!