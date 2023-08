Monitor LENOVO per veri gamers AL MINIMO STORICO MAI VISTO!

Amazon ha lanciato una promozione imperdibile sul Lenovo Monitor Gaming, offrendolo a soli 129,99€, con uno sconto del 13%! Non perdere questa opportunità.

Il Lenovo G24e-20 Monitor Gaming si presenta con un display da 23.8″ FullHD con una risoluzione di 1920 x 1080. Ma non è tutto. Questo monitor vanta un tempo di risposta di 1ms e una frequenza di aggiornamento di 100Hz, garantendo immagini chiare, fluide e senza sfarfallio, ideali per una sessione di gioco intensa o per guardare i tuoi film preferiti.

La luminosità arriva fino a 300 nits e la precisione del colore sRGB al 95%, assicurando immagini vivide e realistiche. Il design è elegante e minimalista, con bordi ultrasottili su tre lati, rendendolo perfetto per qualsiasi ambiente, sia che tu lo voglia utilizzare per lavoro, studio o divertimento.

Una delle caratteristiche più interessanti è la funzionalità AMD FreeSync Premium. Questa tecnologia riduce al minimo artefatti visivi e disallineamenti dell’immagine, offrendo una visione ottimizzata e migliorando l’esperienza di gioco.

Per quanto riguarda la connettività, il monitor è dotato di input HDMI e DP, e, cosa ancora più apprezzabile, il cavo HDMI è incluso nella confezione. Altre specifiche degne di nota includono un rapporto di aspetto 16:9, un rapporto di contrasto 3000:1 e la possibilità di inclinazione regolabile tra -5° e 22°. Inoltre, per chi desidera montare il monitor a parete, è presente il supporto VESA.

Se stai cercando un monitor gaming di alta qualità a un prezzo accessibile, il Lenovo G24e-20 è la scelta giusta per te. Con le sue specifiche tecniche di alto livello e un design accattivante, rappresenta un ottimo investimento per migliorare il tuo setup. E con uno sconto del 13%, non c’è momento migliore di adesso per acquistarlo.

Non perdere questa incredibile offerta. Clicca qui e assicurati il tuo Lenovo Monitor Gaming a un prezzo scontato su Amazon!

