Monitor Gaming Odyssey G9 Curvo da 49" Dual QHD con HDR10+: 400 euro di sconto su Amazon

A differenza della maggior parte dei componenti del PC, la tecnologia sviluppata sui monitor sta facendo passi da gigante. Pochi anni fa, sarebbe stato difficile immaginare un mostro da 49 pollici come il Samsung Odyssey G9 capace di avre un raggio di curvatura da 1000R. Acquistalo ora su Amazon a soli 1.229,90€ invece di 1.679,00€.

La risoluzione nativa di 5.120 x 1.440 e una densità di pixel di 109 pixel per pollice rendono questo monitor sicuramente interessante dal punto di vista videoludico.

La curvatura a 1000R significa che se estendessi il pannello. il raggio arriverebbe ad un un metro di diametro. Le altre caratteristiche chiave del pannello includono una frequenza di aggiornamento a 240 Hz, il supporto FreeSync e G-Sync, certificazione HDR 1000 che include una luminosità di picco di 1.000 nit, contrasto 2.500:1, copertura del 95% della gamma DCI-P3 e la risposta di 1 ms. Delle caratteristiche eccezionali per un monitor così grande.

Poi c’è il tipo di pannello. Samsung ha scelto la tecnologia VA, che di solito è ottima per il contrasto, meno per la risposta.

Questo monitor fa del suo meglio come uno schermo SDR, la cui modalità è buona considerando i 420 nits. In termini di giochi per PC, mostra tutta la sua potenza se abbinato al ray-tracing e DLSS. Il rateo da 32:9, oltre alla curva molto stretta e alle proporzioni da 49 pollici, creano un’esperienza avvolgente incredibile. Ricorda solo che avrai bisogno di una scheda grafica per sfruttare a pieno questo schermo senza problemi negli ultimi giochi, sopratutto se vuoi sfruttarlo per il 4K.

Samsung sta già progettando un seguito al G9. Avrà una retroilluminazione mini-LED con zone di attenuazione notevolmente maggiori, probabilmente duemila o più. Approfitta ora dello sconto del 27%, e ricordati di abbonarti a Prime se vuoi usufruire della spedizione gratuita.