Monitor Gaming Lenovo G25-20 ad un OTTIMO PREZZO

Siete alla ricerca di un monitor comodo per estendere il vostro schermo del MacBook, o magari vi serve cambiare quello che già avete? Oggi su Amazon potete acquistare un monitor da gaming, il Lenovo G25-20, ad un prezzo davvero interessante, solo 229€.

Non serve per forza giocare ai videogiochi per sfruttare al massimo un monitor da gaming: si tratta di un dispositivo dotato di una forte potenza in termini di prestazioni, cosa che potrebbe risultare utile anche per faccende slegate dai videogames.

Partiamo dal presupposto che questo monitor Lenovo G25-20 ha un display da 24,5 pollici, grande abbastanza ma non troppo ingombrante, e un refresh rate di 165Hz, cosa che porterà ad avere immagini più fluide. Il monitor è un FullHD con 1ms di tempo di risposta.

In termini pratici, questo monitor gaming Lenovo G25-20 possiede due input HDMI e un input DisplayPort, ha una base in metallo stilisticamente molto ben fatta e un dispositivo che permette di regolare l’inclinazione dello schermo in qualunque momento.

Molto interessante infine la tecnologia per la cura degli occhi del G25-20 con certificazione TUV Rheinland Eye Comfort: si tratta di una tecnologia che permette di proteggere gli occhi dalla luce blu, riducendo quindi l’affaticamento della vista e lo sfarfallio dello schermo, molto utile se passate tante ore davanti al monitor.