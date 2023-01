Monitor da Gaming LG UltraGear da 24" Full HD e IPS in super sconto su Amazon

Il monitor da gioco LG UltraGear da 24 pollici è un monitor da gaming senza compromessi. Di qualità, veloce e con un design impeccabile, lo si può trovare ora su Amazon a soli 179,99€ invece di 249,00€.

La maggior parte dei monitor da gioco è dotata di frequenze di aggiornamento elevate che tengono il passo durante le situazioni di pressione. Fortunatamente, l’LG UltraGear Gaming Monitor è dotato di un pannello a 144Hz che è più che sufficiente. Inoltre, offre anche un tasso di risposta di 1 ms, così sarai in grado di rimanere al top in qualsiasi situazione. I giochi FPS come CS:GO e Valorant, secondo me, funzionano meglio con questa configurazione dato che puoi eseguire questi giochi su configurazioni di fascia bassa.

Inoltre, è abbastanza luminoso e accurato nei colori, il che è ottimo per i creatori di contenuti. Anche se, in alcuni casi, non gestiva bene le aree di colore scuro. Ma si può compensare semplicemente regolando la luminosità. Almeno è un pannello TN antiriflesso, quindi non devi preoccuparti del sole.

Questo monitor supporta la tecnologia FreeSync di AMD che migliora ulteriormente l’esperienza di gioco. Dovrebbe essere uno standard per la maggior parte dei monitor di gioco, inclusi quelli che supportano NVIDIA GSync. Inoltre, ci sono altre ottimizzazioni come Dynamic Action Sync (DAS) e riduzione del motion blur.

Tuttavia, questo monitor in realtà ti avvantaggia solo se stai attualmente utilizzando una scheda grafica AMD Radeon. Idealmente, funzionerebbe comunque abbastanza bene quando lo si collega a una scheda NVIDIA ma ci si aspetta un po’ di lacerazione dell’immagine. Non è stato un grosso problema per me dato che potevo ancora applicare il motion blur e il DAS ridotti.

La selezione della porta per questo monitor è più che sufficiente per una normale configurazione del PC. Sono disponibili due porte HDMI, il che è fantastico se vuoi usarlo per le tue console. Il DisplayPort aggiunto fornisce più connettività, soprattutto perché la maggior parte delle schede grafiche lo supporta. Tieni presente però: se prevedi di collegare la tua console, non aspettarti la frequenza di aggiornamento di 144Hz. Approfitta dello sconto del 28% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

