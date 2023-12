MKBHD: iPhone 15 Pro vince il premio per la fotocamera migliore

Apple ha ottenuto un riconoscimento significativo agli MKBHD Smartphone Awards 2023, con l’iPhone 15 Pro che si è aggiudicato il premio per la migliore fotocamera, segnando un importante successo per il gigante della tecnologia.

iPhone 15 Pro: leader nella fotografia mobile

Marques Brownlee, noto come MKBHD, ha scelto l’iPhone 15 Pro come il vincitore nella categoria della migliore fotocamera. Nonostante la presenza di smartphone con capacità di zoom superiori, l’iPhone 15 Pro si distingue per la sua eccellenza nella cattura video. MKBHD ha lodato la coerenza delle fotocamere dell’iPhone 15 Pro e le sue innovative funzionalità video, come la registrazione in ProRes Log e la possibilità di archiviare i video direttamente su un SSD esterno.

iPhone 15 Plus: il re della durata della batteria

Oltre al premio per la migliore fotocamera, Apple ha vinto anche nella categoria della migliore batteria, ma non con l’iPhone 15 Pro. È stato l’iPhone 15 Plus a ricevere questo riconoscimento, grazie al suo display a 60 Hz che consuma meno energia, offrendo prestazioni superiori rispetto ai modelli Pro. MKBHD ha descritto l’iPhone 15 Plus come l’ideale per chi cerca un telefono affidabile e semplice, capace di durare tutto il giorno senza bisogno di ricarica.

Altri vincitori degli MKBHD Smartphone Awards 2023

Miglior Telefono Grande : Il Galaxy S23 Ultra di Samsung ha vinto per il suo ampio schermo da 6,8 pollici, eccellente durata della batteria e avanzato sistema di fotocamere, oltre alla S Pen inclusa.

: Il Galaxy S23 Ultra di Samsung ha vinto per il suo ampio schermo da 6,8 pollici, eccellente durata della batteria e avanzato sistema di fotocamere, oltre alla S Pen inclusa. Miglior Telefono Piccolo : Con l’assenza dell’iPhone mini, l’Asus Zenfone 10 si è aggiudicato il titolo per il miglior telefono piccolo, offrendo un fattore di forma compatto con hardware ragionevole.

: Con l’assenza dell’iPhone mini, l’Asus Zenfone 10 si è aggiudicato il titolo per il miglior telefono piccolo, offrendo un fattore di forma compatto con hardware ragionevole. Miglior Telefono Pieghevole : Il Galaxy Z Flip 5 di Samsung ha ricevuto una menzione d’onore per la sua capacità di offrire hardware premium in un formato ultracompatto.

: Il Galaxy Z Flip 5 di Samsung ha ricevuto una menzione d’onore per la sua capacità di offrire hardware premium in un formato ultracompatto. Miglior Valore : Il Galaxy A54 di Samsung è stato scelto per il suo equilibrio tra caratteristiche essenziali e prezzo accessibile, con una menzione d’onore per il Pixel 7A di Google.

: Il Galaxy A54 di Samsung è stato scelto per il suo equilibrio tra caratteristiche essenziali e prezzo accessibile, con una menzione d’onore per il Pixel 7A di Google. Telefono dell’Anno: Il Google Pixel 8 ha vinto il premio principale per il suo display migliorato, interessanti funzionalità software e la promessa di sette anni di aggiornamenti software.

Questi premi evidenziano l’innovazione continua nel settore degli smartphone, con Apple che si afferma ancora una volta come leader nel campo della fotografia mobile. L’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Plus dimostrano l’impegno di Apple nel fornire non solo prestazioni di alto livello, ma anche funzionalità pratiche e di lunga durata per i suoi utenti. Nel frattempo, altri marchi come Samsung e Google continuano a spingere i confini dell’innovazione, offrendo ai consumatori una vasta gamma di opzioni di alta qualità.