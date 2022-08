Misuratore Qualità dell'Aria Smart: monitoraggio ambiente in sconto

Amazon Smart Air Quality Monitor, il sistema di monitoraggio della qualità dell’aria del colosso dell’e-commerce permette di monitorare in tempo reale la presenza di particelle e gas dannosi, e di ricevere una notifica quando qualcosa non va. E grazie alle offerte di settembre, è scontato del 31% e costa solo 54,99€ invece di 79,99€.

Una buona qualità dell’aria si traduce in una migliore qualità di vita. E se per persone che godono di ottima salute sembra sciocchezza high-tech, lo stesso non si può dire per persone immunodepresse, per soggetti asmatici e con problemi respiratori, e in generale per gli utenti attenti a tutti gli aspetti del proprio benessere. Perché talvolta, i veleni più insidiosi sono quelli che invisibili ad occhio nudo.

Amazon Smart Air Quality Monitor permette di conoscere in tempo reale la qualità dell’aria in ufficio, in negozio o a casa. Tiene sotto controllo particolato (PM 2.5), composti organici volatili (VOC), monossido di carbonio (CO), umidità e temperatura e crea un grafico in tempo reale dell’accumulo di questi elementi.

Una spia LED colorata, facilissima da comprendere, crea un sistema di colori a semaforo che indica lo stato dell’aria in un ambiente. E quando la qualità si abbassa al di sotto di determinati standard, ricevi una notifica sul telefono o un annuncio sui dispositivi Echo.

Ovviamente, il sistema di monitoraggio della qualità dell’aria di Amazon si interfaccia perfettamente con Alexa, e consente di creare routine intelligenti, tipo: attiva il purificatore d’aria, deumidifica l’ambiente o attiva il ventilatore.

Certificato per l’uso umano, è il dispositivo che mancava per rendere più sano e sicuro l’ambiente in cui vivi e lavori, ed è smart, dunque si interfaccia con la Casa Intelligente. E solo per pochissimo, costa meno del solito: solo 54,99€ invece di 79,99€.

