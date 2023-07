MINITORA casa quando sei in vacanza con la Telecamera wi-fi a QUASI META' PREZZO

La sicurezza della vostra casa e dei vostri cari è di fondamentale importanza, e con l’offerta imperdibile su Amazon, potete assicurarvi una protezione affidabile e di alta qualità. La telecamera Wi-Fi da esterno senza fili Arlo Pro 4 XL è disponibile a soli 149,99€, con uno sconto del 44% sul prezzo originale.

Questa è un’opportunità da non perdere per chiunque desideri un sistema di videosorveglianza avanzato ed efficiente a un prezzo incredibile. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica per proteggere la vostra casa e acquistate subito la telecamera Arlo Pro 4 XL!

Telecamera Wi-Fi da esterno senza fili Arlo Pro 4 XL: tutte le funzionalità

La telecamera Arlo Pro 4 XL è dotata di specifiche tecniche all’avanguardia che la rendono una scelta ideale per la sicurezza della vostra casa.

Ecco le caratteristiche più importanti:

Risoluzione video Full HD: Con una risoluzione video Full HD, la telecamera cattura immagini e video nitidi e dettagliati, consentendovi di monitorare la vostra proprietà con chiarezza.

Con una risoluzione video Full HD, la telecamera cattura immagini e video nitidi e dettagliati, consentendovi di monitorare la vostra proprietà con chiarezza. Visione notturna a colori: Grazie alla visione notturna a colori, la telecamera Arlo Pro 4 XL offre una visione chiara anche al buio, permettendovi di riconoscere volti e dettagli importanti.

Grazie alla visione notturna a colori, la telecamera Arlo Pro 4 XL offre una visione chiara anche al buio, permettendovi di riconoscere volti e dettagli importanti. Angolo di visione ampio: L’angolo di visione ampio della telecamera copre un’area più ampia, garantendo una copertura completa della zona che desiderate sorvegliare.

L’angolo di visione ampio della telecamera copre un’area più ampia, garantendo una copertura completa della zona che desiderate sorvegliare. Rilevazione del movimento avanzata: La telecamera è dotata di una rilevazione del movimento avanzata che invia notifiche al vostro smartphone quando viene rilevata attività, permettendovi di essere sempre informati su ciò che accade intorno alla vostra casa.

La telecamera è dotata di una rilevazione del movimento avanzata che invia notifiche al vostro smartphone quando viene rilevata attività, permettendovi di essere sempre informati su ciò che accade intorno alla vostra casa. Resistente alle intemperie: Progettata per l’uso esterno, la telecamera Arlo Pro 4 XL è resistente alle intemperie, garantendo un funzionamento affidabile in qualsiasi condizione climatica.

Progettata per l’uso esterno, la telecamera Arlo Pro 4 XL è resistente alle intemperie, garantendo un funzionamento affidabile in qualsiasi condizione climatica. Connettività Wi-Fi: Grazie alla connettività Wi-Fi, potete accedere in tempo reale alle immagini e ai video della telecamera sul vostro smartphone ovunque vi troviate.

L’offerta su Amazon per la telecamera Wi-Fi da esterno senza fili Arlo Pro 4 XL a soli 149,99€ con uno sconto del 44% è un’opportunità imperdibile per garantire la sicurezza della vostra casa. Questa telecamera di alta qualità offre prestazioni avanzate, con risoluzione video Full HD, visione notturna a colori e rilevazione del movimento avanzata. Inoltre, la resistenza alle intemperie la rende ideale per l’uso esterno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.