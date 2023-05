Stampa dove e quando vuoi, completamente senza fili, senza i fastidi (e i costi!) dell’inchiostro e direttamente da smartphone con questa Mini Stampante Termica. Oggi su Amazon la trovi a metà prezzo.

Se stai pensando di acquistare una nuova stampante, potresti essere interessato a conoscere i vantaggi delle stampanti termiche wireless inkless rispetto alle tradizionali stampanti a inchiostro. Ecco perché dovresti assolutamente prenderla in considerazione.

Cos’è la stampa termica?

La stampa termica è una tecnologia di stampa che utilizza il calore per trasferire il colore su un supporto, come carta o etichette. A differenza delle stampanti a inchiostro, le stampanti termiche non usano cartucce o toner, ma solo un nastro di inchiostro (ribbon) o della carta sensibile al calore. Esistono due tipi principali di stampa termica: a trasferimento termico e termica diretta.

La stampa a trasferimento termico usa un ribbon che contiene inchiostri speciali che si attivano con il calore. La testina termica della stampante riscalda il ribbon nei punti in cui deve imprimere il colore sul supporto. Questo tipo di stampa permette di ottenere immagini a colori di alta qualità e resistenza, adatte per codici a barre, etichette e documenti che devono durare nel tempo.

La stampa termica diretta usa della carta che contiene sostanze chimiche che si anneriscono con il calore. È la stessa tecnologia degli scontrini del supermercato, per capirci. La testina termica della stampante riscalda la carta nei punti in cui deve imprimere il testo o l’immagine. Questo tipo di stampa è più semplice ed economica. È adatta per scontrini, biglietti e etichette temporanee perché è in bianco e nero.

Vantaggi delle stampanti termiche

Le stampanti termiche wireless inkless sono quelle che usano la tecnologia di stampa termica diretta e che non hanno bisogno di cavi per connettersi al computer o al dispositivo mobile. Queste stampanti presentano alcuni vantaggi rispetto alle tradizionali stampanti a inchiostro, tra cui:

Velocità: le stampanti termiche sono molto rapide nel produrre le stampe, senza bisogno di aspettare il riscaldamento o l’asciugatura dell’inchiostro.

Silenziosità: non hanno parti meccaniche in movimento e non producono rumore durante la stampa.

Risparmio: le stampanti termiche non richiedono cartucce o toner da sostituire, ma solo della carta termica. Inoltre, consumano meno energia rispetto alle stampanti a inchiostro.

Comodità: sono leggere e compatte e possono essere facilmente trasportate e collegate a qualsiasi dispositivo tramite Bluetooth o Wi-Fi. Non devi preoccuparti di cavi o ricariche di inchiostro.

Eco-sostenibilità: le stampanti termiche wireless inkless non producono rifiuti di inchiostro o toner e usano della carta biodegradabile e riciclabile.

Acquista stampante termica

Se hai bisogno di una stampante tascabile portatile che ti permetta di stampare etichette, memo, liste e altri documenti in bianco e nero, potresti essere interessato alla stampante termica QKTYB. Si tratta di una stampante inkless che sfrutta la tecnologia a calore per trasferire le immagini su carta termica, senza bisogno di inchiostro, toner o nastro. In questo articolo, ti riassumiamo le principali caratteristiche di questo prodotto, cercando di evitare plagio, ripetizioni e modificando l’ordine delle informazioni.

Dimensioni e peso: La stampante QKTYB ha dimensioni palmari di 3,1 x 3,1 x 1,4 pollici e un peso di soli 160 grammi. Questo la rende facile da trasportare ovunque tu vada, in tasca o in borsa.

Connettività e compatibilità: La stampante si collega al tuo smartphone tramite bluetooth wireless, supportando i dispositivi iOS e Android. Per utilizzarla, devi scaricare e installare l'app "Fun Print" da Google Play o APP store. L'app ti permette di scegliere tra diverse funzioni di stampa, come memo, etichette, OCR, web e altro.

Qualità e velocità di stampa: La stampante ha una risoluzione di 200 DPI e stampa immagini in bianco e nero con una larghezza di 57 mm e una lunghezza variabile. La velocità di stampa è di 10 mm/s e il rumore è basso. La stampante è adatta per carta termica da 57 mm (L) x 30 mm (P), sia normale che autoadesiva.

Batteria e autonomia: La stampante ha una batteria ricaricabile da 1200mAh che si ricarica tramite cavo USB. La batteria dura fino a 2 settimane in standby e permette di stampare fino a 50 pagine con una sola carica.

La stampante termica per etichette QKTYB è un prodotto pratico e divertente per chi vuole stampare documenti in mobilità. Può essere anche un’idea regalo originale per gli amanti della tecnologia. Acquistala in sconto del 50%.

