I power bank sono accessori utili, soprattutto quando si è in viaggio in estate, ma in tanti decidono di farne a meno per via delle dimensioni ingombranti e del peso eccessivo. Con il passare degli anni però le aziende del settore si sono specializzate e hanno proposto di volta in volta dispositivi sempre più compatti. È il caso del Mini Power Bank da 4500mAh di iWALK, provvisto di un connettore USB-C e dunque compatibile con un numero sconfinato di dispositivi. Per quanto riguarda i device Apple con porta Lightning, si può optare per un adattatore (come questo).

Il gadget di iWALK è attualmente in super offerta su Amazon grazie alla combo “sconto + coupon”. Lo sconto del 25% abbinato al coupon del 15% fa crollare il prezzo finale a 20,39 euro.

Il power bank è munito di un connettore USB-C, quindi lo puoi utilizzare con diversi modelli di iPad (Pro, Air, Mini), con tantissimi dispositivi mobili Android e – perché no – anche con gli iPhone, a patto però di utilizzare un adattatore da USB-C a Lightning, come detto poco sopra.

È un gadget ultra-compatto (ha le dimensioni di un rossetto o quasi), e lo puoi portare praticamente ovunque, in borsa così come in tasca.

Essendo da 4500mAh, puoi completare un ciclo di ricarica completo di iPhone 13.

All’interno della confezione trovi anche un cavo USB-C, necessario per ricaricare il power bank.

⚠️ Ricorda che si tratta di una offerta che prevede l’utilizzo di un coupon, da spuntare prima di aggiungere il prodotto al carrello. Solo in questo modo potrai ottenere un ulteriore sconto del 15%. ⚠️