Mini portafoglio a PREZZO RIDICOLO: il regalo PIU' UTILE da fare a SAN VALENTINO

A San Valentino opta per un regalo super funzionale e, allo stesso tempo, di grande stile! Amazon ti offre la possibilità di acquistare l’utilissimo Mini portafoglio Bronzi a soli 25 euro sfruttando un maxi sconto del 15%.

La spedizione è gratuita e, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai riceverlo domani stesso direttamente a casa tua. Questa idea regalo è perfetta sia per lui che per lei, approfittane subito per stupire la tua persona del cuore con un gadget dalle mille funzionalità!

Mini portafoglio Bronzi: regalo super funzionale per San Valentino

Il Mini Portafoglio Bronzi è un’ottima idea regalo per San Valentino, adatto a qualsiasi età in quanto accontenta tutte le esigenze.

È compatto, slim e leggerissimo grazie a una dimensione di 10″x 6.5″ x 1.5” cm. In queso modo permette di portare con te tutto ciò di cui necessiti senza il minimo ingombro sia in tasca che in borsa.

Questo modello è dotato di svariati comparti in cui inserire non solo contanti e monete, ma anche carta d’identità, documenti, carte di credito, AirTag, biglietti e così via. La sicurezza è sempre garantita grazie all’innovativo sistema militare di blocco RFID che blocca i lettori di carte di credito/debito/identità che operano alla frequenza di 13.56 MHz contro scansioni non autorizzate.

Il prodotto è realizzato con materiale selezionato tra le migliori fibre di carbonio nel pieno rispetto degli animali. Da sempre Bronzi, infatti, è attentissimo a questo tema infatti tutti i suoi articoli sono in similpelle identica alla vera pelle, ma più resistente e completamente green.

A San Valentino fai un regalo super funzionale e di classe! Oggi il Mini portafoglio Bronzi è disponiible su Amazon a soli 25 euro sfruttando un maxi sconto del 15%. Ma fai in fretta, gli articoli stanno andando a ruba!

