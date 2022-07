Lo si può ripetere all’infinito, senza mai cadere in errore: i Mac Mini di Apple sono dei concentrati di potenza ed efficienza. È vero che occupano pochissimo spazio sulla scrivania, ma è altrettanto vero che si fanno pagare. L’ultima generazione con chip M1, ad esempio, la si trova anche anche a 699 euro, una cifra non per tutte le tasche. E quindi bisogna arrendersi e scartare per sempre l’idea di un Mini PC? Ovviamente no.

Come spesso ripetiamo, c’è un’alternativa – più o meno valida – quasi per tutto. Certo, molto dipende dalle esigenze personali, ma se sei alla ricerca di un Mini PC per un uso quotidiano di base (email, navigazione sul web, social network, Office, streaming), allora sei nel posto giusto. Oggi c’è un invitante sconto del 15% sul Chuwi Herobox che porta il prezzo finale a 169,15 euro (da 199 euro).

Compatibile con lo standard internazionale VESA, questo Chuwi Herobox ha davvero tutto quello che ti serve: processore di undicesima generazione Gemini-Lake J4125 (Quad-core, fino a 2,7 GHz), 8GB di RAM LPDRR4, 256GB di archiviazione su SSD e tante porte per connettere tutto le periferiche che vuoi.

Il Mini PC è poi dotato della GPU Intel 9th HD Graphics, con decodifica 4K UHD. Garantito il supporto fino a 3 schermi in contemporanea. Per quanto riguarda invece la dissipazione, Chuwi ha pensato ad una lega di alluminio a conduzione di calore per un raffreddamento continuo ed efficace. I fori intorno allo chassis fanno il resto.

A proposito delle porte, abbiamo: due USB 3.0, due USB 2.0, una porta USB-C e una uscita VGA.

PC principale, computer secondario e/o media center per l’intrattenimento: il Chuwi Herobox con Wi-Fi dual-band a 169 euro è un vero affare.