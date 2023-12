Mini PC Windows 11, 16 GB di RAM, 512 GB SSD, in sconto di 100€ con coupon

Sei alla ricerca di un mini PC potente, versatile e a un prezzo accessibile? Il TECLAST Mini PC N20Pro è la soluzione ideale per te, e ora su Amazon è disponibile a soli 179,99€, grazie a un incredibile coupon di sconto di 100€. Questa offerta rappresenta un’opportunità unica per aggiudicarti un dispositivo all’avanguardia a un prezzo davvero vantaggioso.

Mini PC Teclast in sconto di 100€ con il coupon Amazon

Il TECLAST Mini PC N20Pro si distingue per le sue specifiche tecniche di alto livello. Utilizza l’ultimo processore Intel Alder Lake N95 di 12a generazione, che raggiunge una velocità fino a 3,4 GHz, offrendo prestazioni eccezionali sia per l’home office che per l’intrattenimento multimediale. Con 16GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 NVMe da 512GB, avrai ampio spazio di archiviazione e una velocità di elaborazione fluida per tutte le tue esigenze.

Nonostante le sue dimensioni compatte, il TECLAST N20Pro è un dispositivo piccolo ma potente. Misura solo 11,7 cm x 11,7 cm x 4,1 cm e pesa 410 g, rendendolo ideale per postazioni di lavoro affollate o per chi ha bisogno di un PC da viaggio. Inoltre, è dotato di un supporto VESA che consente di appendere il mini computer dietro un monitor, ottimizzando lo spazio sulla scrivania.

Questo dispositivo supporta la riproduzione di video 4K UHD e offre una varietà di porte, tra cui due HDMI, due USB 2.0, due USB 3.0, un’uscita per cuffie da 3,5 mm, una porta full Type C e una porta Ethernet RJ45. Inoltre, supporta Wi-Fi ac a doppia banda da 2,4 e 5GHz e Bluetooth 5.0, garantendo connessioni veloci e stabili.

Il TECLAST Mini PC N20Pro a soli 179,99€ su Amazon è un’affare che non puoi lasciarti sfuggire. Con il suo potente hardware, le sue dimensioni compatte e una varietà di connessioni, rappresenta il top per chi cerca un mini PC versatile e performante. Approfitta di questa offerta e porta a casa il tuo TECLAST N20Pro oggi stesso!

