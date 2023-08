Mini PC SUPER POTENTE con Windows 11: tuo a 130 EURO IN MENO

Ecco un ottimo Mini PC dalle prestazioni elevate che ottimizzerà la tua stazione di lavoro! Su Amazon trovi il Mini PC con Windows 11 Nipogi a soli 309 euro con il 30% di sconto.

Questo prodotto è l’ideale per chi cerca un dispositivo potente ma allo stesso tempo compatto e facile da utilizzare. Procedendo oggi stesso con l’ordine potrai risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile della super promozione, i dispositivi stanno andando letteralmente a ruba!

Tutte le specifiche tecniche del Mini PC con Windows 11 Nipogi

Il Mini PC con Windows 11 Nipogi è dotato di un processore AMD Ryzen5 5500U, con una frequenza di clock fino a 4.0 GHz e 6 core e 12 thread, che lo rendono perfetto per qualsiasi attività, dalla navigazione web alla creazione di contenuti multimediali.

Grazie ai 16 GB di RAM DDR4 e all’unità SSD da 512 GB, il Mini PC ha una velocità di lettura e scrittura dei dati incredibilmente veloce, rendendo l’esperienza di utilizzo fluida e piacevole.

Ma le prestazioni del Mini PC Windows 11 Nipogi non finiscono qui: il dispositivo è dotato anche di due porte Ethernet e supporto per la connessione WiFi e Bluetooth 4.2, garantendo la massima flessibilità nella connessione a internet e ad altri dispositivi. Inoltre, il Mini PC è in grado di supportare fino a tre schermi 4K@60Hz contemporaneamente, grazie alla sua scheda grafica Radeon di nuova generazione, fornendo una qualità visiva eccezionale.

Il Mini PC Windows 11 Nipogi è inoltre molto versatile: è compatibile con SSD da 2,5″ e può essere facilmente montato su un supporto VESA per essere fissato alle pareti o dietro uno schermo. In questo modo, il Mini PC può essere utilizzato come una soluzione desktop completa, occupando pochissimo spazio sulla scrivania.

