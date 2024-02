Mini PC piccolo, compatto, potentissimo... e in MAXI SCONTO su Amazon

Il Mini PC T8Plus offre prestazioni potenti e una connettività versatile per soddisfare una vasta gamma di esigenze informatiche. Dotato di una CPU Alder Lake-Ν95 con una frequenza di burst fino a 3,4 GHz, 16 GB di RAM e 512 GB di storage SSD ad alta velocità, questo mini PC assicura un’esperienza visiva e di intrattenimento domestico di alta qualità, oltre a una navigazione Web e un utilizzo per l’ufficio fluidi e veloci.

Le doppie porte Ethernet Gigabit consentono una connessione stabile e sicura, ideale per l’aggregazione multicanale, il routing software e il server di archiviazione file. Inoltre, il supporto per la connessione WiFi e Bluetooth garantisce una connessione wireless fluida e affidabile.

Con tre porte HDMI, il Mini PC T8Plus permette una visione a triplo schermo, consentendo di estendere il desktop su tre monitor e migliorando la produttività sul posto di lavoro, oltre a offrire un’esperienza immersiva durante la visione di film e video.

Nonostante le sue prestazioni elevate, il Mini PC T8Plus rimane estremamente compatto e leggero, con dimensioni ridotte e un peso di soli 203,7 grammi, rendendolo perfetto da portare con sé in viaggio o posizionare su qualsiasi scrivania. Inoltre, il supporto per Wake On LAN, RTC Wake e Auto Power On consente un risparmio energetico ottimale.

Su Amazon, oggi, è presente un maxi sconto del 22% sul Mini PC Acemagician che viene venduto al prezzo totale di 209€. Approfittane subito!