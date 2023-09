Mini PC Fujitsu i5 a SOLI 85€ su eBay: 8GB RAM, 240GB SSD (ricondizionato)

Sei alla ricerca di una soluzione informatica potente, compatta e soprattutto economica? Bene, sei nel posto giusto al momento giusto. Grazie all’incredibile offerta su eBay, puoi mettere le mani su un PC Computer Ricondizionato Mini Desktop Fujitsu, dotato di un potente processore i5, a soli 85,41€! E non è tutto: usando il coupon SETTEMBRE2023, otterrai uno sconto ulteriore, rendendo questa offerta praticamente irresistibile.

Mini PC Fujitsu i5 ricondizionato a soli 85€ su eBay

Diamo uno sguardo più dettagliato alle specifiche di questa macchina. Al centro delle operazioni c’è un processore i5, noto per la sua reattività e le sue prestazioni solide, ideale per l’uso quotidiano e le applicazioni più esigenti. Per assicurarti che tutto funzioni senza intoppi, Fujitsu ha equipaggiato questo mini desktop con ben 8GB di RAM, permettendo multitasking senza sforzo e un’esperienza utente fluida.

In termini di archiviazione, l’SSD da 240GB non solo ti offre ampio spazio per documenti, foto e applicazioni, ma assicura anche tempi di avvio rapidissimi e una velocità generale del sistema elevata. E la ciliegina sulla torta? Questo PC viene fornito con Windows 10 già preinstallato, dandoti accesso immediato a uno dei sistemi operativi più popolari e user-friendly disponibili sul mercato.

Ma cosa significa “ricondizionato”? Ricondizionato significa che il prodotto è stato restituito al venditore, controllato, ripristinato e poi rimesso in vendita. In pratica, avrai tra le mani un prodotto praticamente come nuovo, ma a una frazione del suo prezzo originale. È una soluzione intelligente, sostenibile e conveniente.

Se stai cercando un PC potente, compatto e, soprattutto, ad un prezzo eccezionale, non cercare oltre. Il Mini Desktop Fujitsu ricondizionato è l’opportunità che stavi aspettando. Non lasciarti sfuggire questa offerta, i pezzi potrebbero esaurirsi in fretta.

Agisci ora! Approfitta di questa incredibile offerta e rivoluziona la tua esperienza informatica. Click, acquista, e goditi le prestazioni e l’affidabilità di Fujitsu. Un investimento minimo per una qualità massima. E ricorda, con il coupon SETTEMBRE2023, la tua convenienza è ancora maggiore!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.