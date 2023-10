Mini PC con schermo LCD, 16 GB di RAM, 1 TB SSD a metà prezzo

Amazon ha lanciato una promozione imperdibile per il Mini PC con schermo LCD. Originariamente prezzato a 549€, ora puoi portarlo a casa con uno sconto del 50%, pagando solo 274,50€. Sì, hai letto bene! E non è tutto: con il coupon del 50% di sconto, l’affare diventa ancora più allettante.

Mini PC con schermo LCD, 16GB di RAM, 1TB SSD, Windows 11 a soli 274,50€ grazie al coupon Amazon del 50%

Display LCD unico e luci RGB : Questo mini PC non è solo potente, ma anche esteticamente accattivante. Il display LCD personalizzato mostra lo stato operativo, l’ora, la temperatura e molto altro. E con l’illuminazione RGB, aggiungi un tocco di colore al tuo spazio di lavoro.

: Questo mini PC non è solo potente, ma anche esteticamente accattivante. Il display LCD personalizzato mostra lo stato operativo, l’ora, la temperatura e molto altro. E con l’illuminazione RGB, aggiungi un tocco di colore al tuo spazio di lavoro. Prestazioni Superiori con Intel Alder Lake-N95: Dotato del processore Intel Alder Lake-N95 di 12a generazione, questo mini PC offre prestazioni straordinarie, ideali per il lavoro d’ufficio, la formazione online e la riproduzione di video in 4K.

Ampio Spazio di Archiviazione : Con 16 GB di RAM DDR4 e 1 TB di SSD NVMe , avrai tutto lo spazio e la velocità di cui hai bisogno per le tue attività quotidiane. E con la possibilità di espansione, le opzioni sono praticamente illimitate.

: Con e , avrai tutto lo spazio e la velocità di cui hai bisogno per le tue attività quotidiane. E con la possibilità di espansione, le opzioni sono praticamente illimitate. Connessione Veloce con WiFi 6 e LAN doppia Gigabit: Goditi una connessione internet super veloce, ideale per streaming, giochi e molto altro. E con il Bluetooth 5.2 integrato, connettere dispositivi esterni è un gioco da ragazzi.

Non lasciarti sfuggire questa offerta! Sei ancora indeciso? Considera questo: un dispositivo con queste specifiche a un prezzo così basso non si trova facilmente. E con la garanzia e l’affidabilità di Amazon, non hai nulla di cui preoccuparti. Quindi, perché aspettare? Usa il coupon eporta a casa il tuo Mini PC con schermo LCD oggi stesso. Non perdere questa opportunità unica!

