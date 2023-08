Mini PC con processore AMD Ryzen 5 in MEGA SCONTO: ne rimangono POCHISSIMI

Hai bisogno di un potente mini PC che offra prestazioni eccezionali ma non vuoi spendere un capitale? Sei nel posto giusto! Oggi questo mini PC con processore AMD Ryzen 5 è disponibile su Amazon a soli 251€ grazie al codice promozionale che ti garantisce un incredibile sconto del 40%!

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Ma attenzione, rimangono pochissimi articoli a disposizione quindi fai in fretta!

Mini PC con Ryzen 5: caratteristiche tecniche e funzionalità

Questo mini PC è equipaggiato con un processore AMD Ryzen 5 5600H che offre prestazioni straordinarie. Con una frequenza di clock fino a 4,2 GHz, questo potente processore a 6 core e 12 thread ti garantisce una risposta rapida e fluida in ogni attività. La sua potenza di elaborazione ti permetterà di svolgere facilmente lavoro d’ufficio, giocare a giochi casuali o persino goderti contenuti 4K su triplo display!

Per quanto riguarda la memoria, questo Mini PC è dotato di 16 GB di RAM DDR4-3200M, che ti permetterà di gestire facilmente più applicazioni contemporaneamente senza alcun rallentamento. Inoltre, con un’unità SSD PCIe da 512 GB, avrai spazio sufficiente per archiviare tutti i tuoi file, documenti e giochi preferiti, garantendo veloci tempi di caricamento e di avvio.

La versatilità è un altro punto di forza di questo Mini PC. Grazie al supporto per triplo display 4K, potrai ampliare la tua area di lavoro e goderti immagini e video ad alta definizione su più schermi contemporaneamente, migliorando la produttività e l’esperienza multimediale.

Non solo prestazioni eccezionali, ma anche connettività avanzata. Questo Mini PC è dotato di porte USB 3.0, porte HDMI, porta Ethernet e Wi-Fi integrato, offrendoti diverse opzioni per connettere dispositivi esterni e accedere a Internet in modo veloce e stabile.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta! Acquista il Mini PC con Ryzen 5 a soli 251€ utilizzando il codice promozionale per ottenere il 40% di sconto. Goditi le prestazioni potenti di questo mini PC e rendi le tue attività informatiche più efficienti che mai!

