Mini PC con INTEL di 12a generazione ad un PREZZO SUPER

Questo mini PC offre prestazioni eccezionali grazie al processore Intel Celeron Alder Lake N95, dotato di 4 core e 4 thread e con una frequenza fino a 3,4 GHz. Questo processore di 12a generazione offre prestazioni fino al 30% superiori rispetto ai modelli precedenti. Inoltre, il mini PC è dotato di 16 GB di memoria operativa e storage SSD da 512GB, garantendo prestazioni elevate e spazio di archiviazione sufficiente.

Il T9 Pro è progettato per offrire una connettività avanzata, con doppio Gigabit Ethernet, WiFi 6 dual-band 2.4G + 5.0G e BT4.2 per un ambiente di rete stabile e veloce. Inoltre, supporta funzionalità come Wake on Lan, avvio PXE, Wake on RTC e avvio automatico, offrendo una maggiore flessibilità e convenienza nell’utilizzo.

Grazie alla Intel Ultra HD Graphics 16EU, il mini PC supporta la riproduzione di video 4K UHD 60Hz e il supporto per tre display simultanei. Con una varietà di porte, tra cui USB 3.1, porte LAN Gigabit Ethernet, porte HDMI 2.0 e ingresso/uscita audio, il mini PC consente la connessione simultanea a più dispositivi e server.

Il design compatto e leggero del mini PC T9 Pro lo rende ideale per gli spazi ridotti. La staffa VESA inclusa consente di montare il mini PC sul retro dello schermo, risparmiando ulteriore spazio. Inoltre, le luci RGB incluse aggiungono un tocco di stile e possono essere regolate per adattarsi alle preferenze dell’utente.

Su Amazon, oggi, il mini PC T9 Pro viene scontato del 18% e viene venduto al prezzo totale e finale di 164€.