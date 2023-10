Mini PC Blackview 16GB RAM e SSD M.2 da 512GB a 200€ IN MENO

Ecco una notizia che farà brillare gli occhi agli appassionati di tecnologia e agli utenti alla ricerca di soluzioni informatiche avanzate e versatili: il Blackview MP80 Mini PC è ora disponibile su Amazon a un prezzo straordinario di soli 199,99€! Grazie a un coupon esclusivo di 160€ e a un codice sconto aggiuntivo del 10%, stiamo parlando di un’offerta imperdibile per un mini computer che non ha nulla da invidiare ai grandi nomi del settore.

Mini PC Blackview MP80 in doppio sconto su Amazon: coupon 160€ + 10% di sconto

Il Blackview MP80 è una vera e propria forza della natura in miniatura. Alimentato da un processore Intel 12th(fino a 3,6 GHz), e supportato da 16GB di RAM LPDDR5 e un SSD M.2 da 512GB, questo Mini PC è in grado di affrontare con facilità ogni tipo di compito, dal multitasking intensivo al gaming leggero, passando per le operazioni di ufficio e la gestione dei contenuti multimediali.

Nonostante le sue dimensioni compatte, il Blackview MP80 non trascura la connettività. Con doppia LAN, tre uscite HDMI, USB 3.0, e WiFi 2.4/5G, avrete a disposizione tutte le porte e le opzioni wireless di cui avete bisogno per collegare il vostro mini PC a qualsiasi dispositivo o rete. E con il supporto alla risoluzione 4K UHD, potrete godervi contenuti multimediali in alta definizione direttamente sul vostro schermo preferito.

La versatilità è un altro punto di forza del Blackview MP80: con Windows 11 Pro già preinstallato, sarete immediatamente pronti a lavorare, creare e divertirvi, con la garanzia di un sistema operativo all’avanguardia e affidabile. Che siate professionisti in cerca di una soluzione per l’ufficio, studenti alla ricerca di un PC per lo studio a casa, o semplicemente appassionati di tecnologia, il Blackview MP80 è la scelta giusta per voi.

Non lasciatevi sfuggire l’occasione di portare a casa il Blackview MP80 Mini PC a un prezzo straordinario di soli 199,99€, grazie al coupon di 160€ e al codice sconto del 10%. Potenza, versatilità e connettività sono a portata di mano con questo Mini PC che sa come stupire. Cliccate su “Acquista ora” e preparatevi a scoprire un nuovo modo di vivere la tecnologia con Blackview!

