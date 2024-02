MINI PC a prezzo RIDICOLO: scoprilo su Amazon se hai problemi di spazio!

Problemi di spazio ma esigenze di una macchina che ti faccia lavorare e studiare con potenza, affidabilità ed efficienza? Abbiamo la soluzione: oggi ti proponiamo il MINI PC della NiPoGi, con processore Intel, a soli 199€.

Esatto: un vero e proprio computer che entra nel palmo della tua mano, e che grazie al 31% in meno pagherai davvero pochissimo. Scopri tutte le sue caratteristiche straordinarie e preparati a metterlo nel carrello, perché te ne innamorerai!

Caratteristiche uniche del PC più piccolo del mondo

Immagina di avere un dispositivo che non solo risponde rapidamente a ogni tuo comando ma che lo fa occupando uno spazio minimo. Il NiPoGi Mini PC è dotato di un processore Intel Core i5-12450H, che raggiunge una velocità fino a 4.4GHz, garantendoti prestazioni elevate in ogni situazione. Con 32GB di RAM DDR4 e 512GB di SSD M.2 2280 NVMe, avrai tutto lo spazio e la velocità necessari per gestire multitasking intensi e conservare tutti i tuoi dati importanti.

Non finisce qui: il NiPoGi Mini PC supporta tripli display 4K HD, permettendoti di godere di una qualità visiva eccezionale, sia che tu stia lavorando, guardando un film o giocando. E con WiFi6 e Bluetooth 5.2, la connettività è sempre veloce e stabile, permettendoti di rimanere sempre connesso nel modo più efficiente. Il design compatto e intelligente del NiPoGi Mini PC è un altro dei suoi punti di forza.

Ci stai ancora pensando? Vola su Amazon e metti nel carrello per soli 199€ il mini pc più piccolo del mondo a marchio NiPoGi.

