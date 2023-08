Mini PC 16GB RAM, 512GB SSD e Intel Celeron a SOLI €189

Se sei alla ricerca di un potente computer desktop in formato compatto che offra prestazioni eccezionali, non perdere l’opportunità di acquistare il NiPoGi Mini PC 16GB RAM. Con uno sconto del 21% su Amazon, questa è l’occasione perfetta per aggiornare la tua esperienza di computing.

NiPoGi Mini PC in offerta su Amazon con uno sconto del 21%

Il NiPoGi Mini PC 16GB RAM è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 21%. A soli 189,00€, puoi ottenere una macchina potente e versatile che renderà ogni attività informatica più fluida ed efficiente. Approfitta di questa offerta incredibile e porta a casa il futuro del computing.

Equipaggiato con un processore Intel Celeron N5105 che raggiunge velocità fino a 2,90 GHz, il NiPoGi Mini PC offre prestazioni di alto livello per qualsiasi attività. La memoria 16GB RAM garantisce una gestione multitasking impeccabile, mentre il 512GB M.2 SSD offre ampio spazio per archiviare i tuoi dati importanti.

Questo mini computer arriva preinstallato con Windows 11 Pro, il sistema operativo di ultima generazione di Microsoft. Goditi un’interfaccia moderna e intuitiva, con nuove funzionalità che rendono la tua esperienza di utilizzo ancora più piacevole e produttiva.

Il design compatto del NiPoGi lo rende ideale per ogni ambiente, dallo spazio di lavoro al salotto di casa. Connettività completa, tra cui porte USB e HDMI, ti permette di collegare tutti i tuoi dispositivi e accessori in modo semplice e veloce.

L’offerta del 21% su Amazon per il NiPoGi Mini PC 16GB RAM rappresenta un’opportunità che non puoi lasciarti sfuggire. Questo dispositivo combina potenza, prestazioni e versatilità in un formato compatto, offrendoti il massimo delle prestazioni informatiche. Non perdere l’occasione di portare a casa un pezzo di futuro. Clicca qui per aggiungere il NiPoGi Mini PC 16GB RAM al tuo carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.