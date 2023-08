Mini Dash Cam: controlla la tua auto ANCHE QUANDO NON CI SEI (-15%)

La sicurezza stradale è una priorità per ogni automobilista. Ecco perché avere una dash cam nella propria auto diventa fondamentale. La mini dash cam in offerta su Amazon a soli 85,49€, con uno sconto del 10% e un ulteriore coupon sconto del 5%, rappresenta un investimento intelligente per chi desidera avere sempre tutto sotto controllo.

Perché una Dash Cam è Essenziale

Le dash cam non sono solo una tendenza tecnologica, ma un vero e proprio alleato per la sicurezza.

Ecco alcuni motivi:

Ricostruzione delle Dinamiche : In caso di incidente, avere un video dettagliato può fare la differenza nella ricostruzione dei fatti, evitando incomprensioni e dispute.

: In caso di incidente, avere un video dettagliato può fare la differenza nella ricostruzione dei fatti, evitando incomprensioni e dispute. Monitoraggio a Distanza : Grazie alla connessione Wi-Fi integrata, puoi controllare la tua auto anche quando non sei nelle vicinanze, garantendo una maggiore sicurezza del tuo veicolo.

: Grazie alla integrata, puoi controllare la tua auto anche quando non sei nelle vicinanze, garantendo una maggiore sicurezza del tuo veicolo. Prova Incontestabile: Un video può essere la prova definitiva in caso di controversie o reclami assicurativi, assicurandoti che la verità venga sempre alla luce.

Specifiche Tecniche di Spicco:

Marca : VANTRUE

: VANTRUE Modello : E1 Lite

: E1 Lite Risoluzione Video : 1080p per immagini chiare e dettagliate.

: per immagini chiare e dettagliate. Tecnologia HDR : Garantisce riprese di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

: Garantisce riprese di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione. Posizionamento GPS : Traccia il tuo percorso e la velocità, utile per monitorare i tuoi spostamenti.

: Traccia il tuo percorso e la velocità, utile per monitorare i tuoi spostamenti. G Sensore : In caso di urti o collisioni, i filmati vengono salvati in file separati, proteggendoli dalla sovrascrittura.

: In caso di urti o collisioni, i filmati vengono salvati in file separati, proteggendoli dalla sovrascrittura. Memoria Estesa : Supporta schede di memoria fino a 512 GB , per ore e ore di registrazione.

: Supporta schede di memoria fino a , per ore e ore di registrazione. Design Compatto: Si adatta perfettamente al parabrezza, senza ostacolare la visuale.

La strada riserva sempre imprevisti. Ma con la mini dash cam VANTRUE E1 Lite, hai un occhio vigile che ti accompagna in ogni viaggio, garantendo sicurezza e tranquillità.

Non perdere questa offerta su Amazon e assicurati una guida più serena e protetta!

