Migliorare la qualità audio delle AirPods Pro: 4 consigli utili

Le AirPods Pro di Apple sono state ben accolte sin dal loro rilascio, e molti le considerano degne concorrenti di altre cuffie wireless a prezzi simili. Tuttavia, alcuni utenti hanno segnalato bassi deludenti, debole cancellazione del rumore o scarsa qualità del suono durante l’utilizzo. In questo articolo, scopriremo i migliori modi per migliorare la qualità audio delle tue AirPods Pro, in modo da ottenere il massimo dai tuoi auricolari. Come bonus, alcuni di questi suggerimenti funzionano anche per i normali AirPod.

Migliorare la qualità audio delle AirPods Pro: Consigli per un’esperienza sonora ottimale

1. Aggiorna i tuoi AirPods

Il primo modo per migliorare il suono dei tuoi AirPods Pro è assicurarsi che siano aggiornati. Apple rilascia occasionalmente aggiornamenti del firmware per gli AirPods per modificare il loro equalizzatore e migliorare la qualità del suono. Potresti non averlo mai notato, poiché gli AirPods sono impostati per l’aggiornamento automatico in background.

Tuttavia, puoi anche configurare i tuoi AirPods per verificare e installare manualmente questi aggiornamenti del firmware. Segui questi passaggi per aggiornare il firmware degli AirPods Pro:

– Assicurati che i tuoi AirPods Pro siano nella loro custodia di ricarica.

– Collega o carica in modalità wireless la custodia.

– Assicurati che il tuo iPhone sia connesso a Internet.

– Tieni i tuoi AirPods Pro a distanza ravvicinata o collegati al tuo iPhone.

I tuoi AirPods Pro si aggiorneranno automaticamente. A seconda dell’aggiornamento, il loro suono dovrebbe migliorare.

2. Attiva o disattiva le impostazioni di controllo del rumore

Sorprendentemente, uno dei modi migliori per migliorare la qualità del suono dei tuoi AirPods Pro potrebbe essere disattivare la cancellazione attiva del rumore (ANC). Questo non significa necessariamente che dovresti attivare la modalità Trasparenza: potresti voler mantenere disattivata tutta l’elaborazione audio per ottenere il miglior suono. Anche se questo sembra controintuitivo, poiché penseresti che la cancellazione del rumore migliorerebbe il suono, non è sempre vero. Il processo di cancellazione attiva del rumore (ANC) può effettivamente ridurre la qualità audio, a causa dell’intensa elaborazione del suono in corso dietro le quinte.

Parte del motivo è dovuto al fatto che la tecnologia Adaptive EQ di Apple all’interno di AirPods Pro adatta automaticamente l’equalizzazione di questi auricolari 200 volte al secondo per fornire la migliore esperienza di cancellazione del rumore. Ma tutti questi piccoli cambiamenti possono creare un effetto gorgogliante o fluttuante con suoni di fascia alta se ascolti mentre ti muovi.

Altre volte, ANC sembra migliorare l’equalizzazione degli AirPods Pro aumentando i bassi. Tuttavia, il risultato potrebbe non essere ideale per tutti gli utenti o per tutti i generi musicali. Pertanto, provare diverse impostazioni di controllo del rumore potrebbe essere la soluzione giusta per te.

Per attivare o disattivare le impostazioni di controllo del rumore, puoi seguire questi passaggi:

– Apri il Centro di Controllo del tuo iPhone.

– Tieni premuto sull’icona del volume (mentre i tuoi AirPods Pro sono connessi).

– Seleziona tra Cancellazione del rumore, Trasparenza e Spento.

Sperimenta con queste impostazioni e vedi quale ti offre la migliore esperienza audio.

3. Scegli le giuste dimensioni di cuscinetti auricolari

AirPods Pro viene fornito con tre diverse dimensioni di cuscinetti auricolari in silicone: piccoli, medi e grandi. La dimensione corretta dei cuscinetti auricolari è essenziale per garantire una buona vestibilità e un’esperienza audio ottimale. I cuscinetti auricolari troppo piccoli o troppo grandi potrebbero non creare un sigillo adeguato nel tuo orecchio, il che può compromettere la qualità del suono e l’efficacia della cancellazione del rumore.

Per trovare la dimensione giusta dei cuscinetti auricolari, prova ciascuno e scegli quello che si adatta meglio al tuo orecchio, fornendo al contempo un sigillo sicuro e confortevole. Una volta selezionata la dimensione appropriata, assicurati di posizionare correttamente gli AirPods Pro nel tuo orecchio: il fusto dovrebbe essere rivolto leggermente in avanti e verso il basso.

4. Ripristina le impostazioni degli AirPods Pro

Se hai provato tutti i suggerimenti sopra elencati e non hai ancora ottenuto il miglioramento desiderato nella qualità del suono, potresti dover ripristinare le impostazioni degli AirPods Pro. Il ripristino delle impostazioni può risolvere eventuali problemi di connessione o di funzionamento che potrebbero influire sulla qualità audio.

Per ripristinare le impostazioni degli AirPods Pro:

– Assicurati che i tuoi AirPods Pro siano nella loro custodia di ricarica e che il coperchio sia aperto.

– Tieni premuto il pulsante di configurazione sulla parte posteriore della custodia per almeno 15 secondi, finché non vedi il LED lampeggiare in arancione, quindi in bianco.

– Ricollega gli AirPods Pro al tuo iPhone e verifica se la qualità del suono è migliorata.

Seguendo questi suggerimenti, dovresti essere in grado di migliorare la qualità audio delle tue AirPods Pro e goderti un’esperienza sonora ottimale.