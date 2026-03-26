MicroLED non è più per ricchi: TCL taglia i prezzi e smonta l'intero settore

TCL ha deciso di tagliare i prezzi, e così MicroLED potrebbero presto permetterselo decisamente più persone.

Il prezzo resta alto, ma non è più fuori scala. Ed è questo il punto. TCL porta sul mercato TV MicroLED da oltre 160 pollici a cifre che, fino a poco tempo fa, non esistevano proprio per questa tecnologia.

Si parla di circa 31.000 e 44.000 euro al cambio. Numeri importanti, ma lontani da quello che si vedeva finora, dove si superavano facilmente i mille euro per pollice.

Cosa cambia davvero con il MicroLED

La differenza non è solo nel prezzo. Il MicroLED funziona in modo diverso rispetto ai TV tradizionali. Non c’è retroilluminazione, non ci sono filtri. Ogni pixel è auto emissivo, quindi si accende e si spegne da solo.

Questo porta a due effetti immediati. Neri molto profondi e assenza di aloni, il cosiddetto blooming. Problema tipico degli LCD, anche quelli Mini LED.

Il paragone più diretto è con gli OLED. Ma qui ogni subpixel è un diodo separato, non un materiale organico. Questo cambia la gestione della luce, ma anche la durata nel tempo.

Il ritardo non è stato sulla teoria, ma sulla produzione. Mettere insieme milioni di micro diodi su un pannello è sempre stato il vero ostacolo. Non costruirli, ma posizionarli. In modo preciso, su larga scala. È lì che la tecnologia si è fermata per anni.

Ora TCL sostiene di aver superato quel limite. Non è detto che sia una soluzione definitiva, ma abbastanza stabile da portare prodotti reali sul mercato. E infatti i numeri sono chiari. 24,88 milioni di micro LED su un singolo pannello da 163 pollici.

Le specifiche che spingono il MicroLED

I nuovi modelli dichiarano picchi di luminosità fino a 10.000 nit. Un valore che supera di molto quello dei TV domestici attuali. C’è anche un controllo molto preciso su colore e luce, con gestione a livello di singolo pixel. Non è una promessa nuova, ma qui viene applicata su scala reale.

Il modello Pro arriva a 120 Hz, con compensazione del movimento attiva. Specifiche pensate per contenuti dinamici, non solo per la visione statica.

Poi c’è un dato meno visibile ma rilevante. La durata dichiarata supera le 100.000 ore. Un numero che sposta il discorso anche sul lungo periodo. A questo punto la questione cambia. Non è più “se” il MicroLED può arrivare sul mercato, ma chi può permetterselo davvero.

Perché 30.000 euro non sono pochi, ma non sono più fuori contesto per una fascia altissima. Il confronto non è con i TV comuni, ma con installazioni domestiche di alto livello.

E qui entra un altro elemento. Dimensioni e peso. 163 pollici e circa 260 kg. Non è un prodotto da salotto standard. Serve spazio, installazione dedicata, un contesto preciso.