Microfono Nacon ufficiale per PS4, PS4 e PC in sconto del 50% su Amazon

Siamo abituati a vedere un sacco di gamepad PS4 con licenza ufficiale e più di poche cuffie orientate al gioco, ma cosa succede se stai cercando un microfono da gioco? Bene, Nacon ha prodotto qualcosa per le tue esigenze. Acquistalo ora su Amazon a soli 39,90€ invece di 79,99€.

Inutile dire che questo ultimo componente hardware di Nacon si unisce a una gamma in continua crescita di prodotti destinati specificamente ai creatori di contenuti e agli streamer. Anche se puoi usarlo per la chat vocale in-game o quando semplicemente esci in una chat di gruppo PSN, ma questo non metterebbe alla prova questo microfono. C’è una qualità evidente nel nuovissimo kit di Nacon; il dispositivo stesso ha un bel po’ di peso grazie ad alcuni componenti in metallo. Il microfono sfoggia un design minimalista con una semplice finitura opaca, recante il logo PlayStation ufficiale e si integra perfettamente.

Incluso nella confezione accanto al microfono c’è un robusto supporto per treppiede, un cavo USB da 3 metri e un classico filtro pop-up da far scorrere sopra.

In termini di funzionalità, non c’è nulla di troppo complicato nel microfono stesso. Indipendentemente dal fatto che sia collegato alla tua PlayStation 4 o al PC, l’installazione è semplice come collegarlo utilizzando il cavo USB in dotazione. C’è solo un pulsante: un pratico interruttore di disattivazione dell’audio che emetterà una luce rossa quando è attivo, consentendoti di interrompere istantaneamente l’audio della tua voce.

Naturalmente, il microfono può essere utilizzato anche con una configurazione di streaming su PC. Coloro che trasmettono in streaming tramite un PC o producono contenuti video sapranno già che sono disponibili numerose opzioni quando si tratta di modificare l’audio in ingresso tramite app integrate in piattaforme di streaming dedicate e software di terze parti.

Un’altra gradita parte del pacchetto è il robusto treppiede di Nacon. Ancora una volta, ha quel peso di metallo fuso, cullando perfettamente il microfono pesante mentre si avvita nella base. Il treppiede può essere facilmente posizionato senza ribaltarsi o perdere l’equilibrio, il cavo USB si collega alla parte inferiore, facilitando l’inserimento tra la massa di cavi che si trascinano dai vari dispositivi. Anche con il treppiede fissato al microfono, è comodo riporlo rapidamente o spostarlo su un lato senza ostacolare il resto della configurazione. Approfitta ora dello sconto del 50% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

