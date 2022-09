Micro Tracker GPS magnetico ad un PREZZO SCONTATO

Amazon ha messo in vendita scontato con le offerte lampo un Micro Tracker GPS, un tracciatore davvero piccolo applicabile magneticamente su auto, moto o altro. Il dispositivo, dotato di una batteria di 1500 mAh, ha quindi un’autonomia e può essere acquistato a 49,28€.

Questo Micro Tracker GPS è davvero minuscono: si tratta di 5,5 x 3,6 x 2,1 centimetri, mentre il peso è di 58 grammi. Queste specifiche permettono al tracker di essere applicato all’auto, ad una moto, alla borsa, ad uno zaino o alla valigia senza problemi. Compatibile con l’applicazione iOS poi, permette di controllare la posizione del dispositivo con un errore di 5 metri.

Non si tratta soltanto di un tracker però: questo GPS permette anche di ricevere notifiche via vibrazione sul GPS stesso, e permette di ricevere allarmi riguardo la batteria scarica o la velocità raggiunta sempre tramite App, o in caso anche tramite SMS.

Presente anche uno storico delle posizioni, così da poter capire dove è stato il dispositivo prima del momento in cui state facendo il controllo, fino ad un massimo di 6 mesi indietro. Possibile infine impostare degli allarmi Geofence, che valutano se il dispositivo sta uscendo da una specifica zona o da un limite predefinito.