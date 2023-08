Metti in VALIGIA lo Spazzolino elettrico Oral-B SCONTATO AL 63%!

Se state per partire per le vacanze, mettete subito in valigia questo accessorio che vi garantirà un sorriso più sano e luminoso in men che non si dica! Oggi lo Spazzolino Elettrico Braun Oral-B Smart 4 è in offerta a soli 49,99 euro con uno sconto incredibile del 63%.

Questa promozione è imperdibile per chi desidera migliorare la propria igiene orale e ottenere risultati da professionista comodo da casa. Approfittate dell’offerta prima che sia troppo tardi!

Spazzolino Elettrico Braun Oral-B Smart 4: pulizia orale superiore anche in vacanza

Il Braun Oral-B Smart 4 è progettato con tecnologia all’avanguardia per garantire una pulizia profonda e delicata dei denti.

Scopriamo le specifiche tecniche più importanti:

Movimento oscillo-rotatorio-pulsante: Lo spazzolino è dotato di testina rotonda che effettua movimenti oscillo-rotatori-pulsanti, consentendo di rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale.

Timer integrato: Grazie al timer professionale, lo spazzolino vi aiuterà a spazzolare i denti per il tempo consigliato di due minuti, assicurandovi una pulizia completa e accurata.

Controllo della pressione: Il sensore di pressione integrato vi avviserà se state spazzolando troppo energicamente, evitando così danni alle gengive.

Connessione Bluetooth: Il Braun Oral-B Smart 4 è compatibile con l'app Oral-B, permettendovi di monitorare la vostra igiene orale e ricevere feedback personalizzati durante il processo di spazzolamento.

3 modalità di spazzolamento: Il dispositivo offre diverse modalità di spazzolamento per adattarsi alle tue esigenze specifiche: pulizia quotidiana, sensibile e sbiancante.

Autonomia della batteria: Grazie alla batteria di lunga durata, lo spazzolino vi garantirà settimane di utilizzo con una sola carica.

Lo Spazzolino Elettrico Braun Oral-B Smart 4 è un investimento nella vostra salute orale. Con uno sconto del 63% su Amazon, il prezzo è di soli 49,99€. Migliora la tua igiene orale con uno spazzolino elettrico di alta qualità a un prezzo imbattibile. L’offerta è a tempo limitato, quindi affrettatevi a cogliere questa opportunità!

