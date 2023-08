Metro Laser con bluetooth: per soli 29€ ti aiuta in tutti i lavori di casa!

Amazon ti offre una promozione imperdibile sul HOTO Metro Laser con Bluetooth. Originariamente prezzato a 69,99€, ora puoi averlo con uno sconto del 29% e, grazie al coupon, otterrai un ulteriore 40% di sconto. Questa è un’occasione da non perdere!

Ogni volta che devi prendere le misure di una stanza in altezza o larghezza perdi tantissimo tempo con i canonici metri in legno o acciaio… vuoi uno strumento di misurazione preciso, affidabile e all’avanguardia? Non cercare oltre!

Con questo strumento sostituisci tutti i vecchi metro

Connettività Bluetooth : Sincronizza i tuoi dati di misurazione in tempo reale con l’APP Mijia, rendendo ogni misurazione più intuitiva e dettagliata.

: Sincronizza i tuoi dati di misurazione in tempo reale con l’APP Mijia, rendendo ogni misurazione più intuitiva e dettagliata. Precisione Ineguagliabile : Grazie al suo doppio trasmettitore laser , garantisce una precisione di ±1/16 di pollice (±2 mm).

: Grazie al suo , garantisce una precisione di ±1/16 di pollice (±2 mm). Versatilità di Misurazione : Misura distanze da 0,16 piedi a 98 piedi (0,05-30 m) e supporta unità M/FT+IN.

: Misura distanze da 0,16 piedi a 98 piedi (0,05-30 m) e supporta unità M/FT+IN. Design Compatto e Elegante : Con un peso di soli 40 grammi e dimensioni di 7,3 x 3,3 x 1,7 cm, è l’ideale per ogni professionista e appassionato del fai-da-te.

: Con un peso di soli 40 grammi e dimensioni di 7,3 x 3,3 x 1,7 cm, è l’ideale per ogni professionista e appassionato del fai-da-te. Display OLED Brevettato : Offre una visualizzazione chiara e dettagliata dei dati, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

: Offre una visualizzazione chiara e dettagliata dei dati, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Ricarica Type-C: Compatibile con la maggior parte dei cavi di ricarica, assicurando una ricarica rapida e conveniente.

HOTO Metro Laser con Bluetooth è l’alleato perfetto per chi cerca precisione, tecnologia e convenienza. Che tu sia un professionista o un appassionato del fai-da-te, questo strumento ti garantirà risultati impeccabili in ogni situazione. E con un’offerta così vantaggiosa, perché aspettare?

Clicca ora e aggiungi al carrello questo incredibile prodotto! Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.