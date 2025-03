Metallica su Apple Vision Pro: un’esperienza immersiva senza precedenti

Un’esperienza musicale che ridefinisce il concetto di concerto. Dal 14 marzo, gli utenti di Apple Vision Pro potranno immergersi in un evento unico: il concerto dei Metallica, registrato durante l’ultima tappa del loro M72 World Tour a Città del Messico. Questo spettacolo digitale, intitolato semplicemente “Metallica”, include performance straordinarie di tre brani iconici: “Whiplash”, “One” e “Enter Sandman”.

Grazie alla tecnologia Apple Immersive Video, gli spettatori potranno godere di una qualità visiva a 180 gradi, unita a un audio spaziale di altissimo livello. Questo permette di osservare James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo da prospettive privilegiate, immergendosi nella leggendaria Snake Pit o ammirando spettacolari panoramiche del palco circolare.

Per catturare ogni dettaglio, Apple ha sviluppato un sistema di ripresa personalizzato che utilizza 14 telecamere speciali, incluse unità stabilizzate, sistemi sospesi e dolly telecomandati. L’energia sprigionata dal palco e l’entusiasmo dei 65.000 fan presenti vengono così trasportati direttamente agli spettatori.

Parallelamente, Apple Music lancerà un EP esclusivo intitolato “M72 World Tour: Mexico City”, disponibile in Spatial Audio. Per chi desidera vivere questa innovativa esperienza, sarà possibile prenotare una demo gratuita nei negozi Apple.

Il concerto dei Metallica si aggiunge a un crescente catalogo di contenuti immersivi disponibili su Vision Pro, tra cui episodi delle serie “Adventure” e “Boundless”. Inoltre, dal 30 maggio, sarà disponibile una versione speciale di “Bono: Stories of Surrender”, che offrirà un’esperienza intima con il frontman degli U2.

Con queste iniziative, Apple conferma il ruolo di Vision Pro come dispositivo d’avanguardia per esperienze digitali coinvolgenti, aprendo nuove frontiere per l’intrattenimento musicale e multimediale.