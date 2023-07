Messaggi in iOS 17: le nuove funzioni in arrivo su iPhone

Apple continua a potenziare l’esperienza di utilizzo di iMessage su iPhone e iPad, introducendo una serie di nuove funzionalità e miglioramenti con iOS 17.

Scopri le modifiche e le migliorie nell’app Messaggi con iOS 17

Mentre l’invio dei messaggi rimane fondamentalmente lo stesso, Apple ha ripensato tutto ciò che circonda l’interazione con il testo, offrendo un’esperienza di messaggistica ancora più gratificante.

Un design iterativo per Messaggi in iOS 17

Nonostante una revisione completa di Messaggi non sia stata effettuata, Apple ha apportato diverse modifiche iterative che rendono l’app ancora più piacevole da utilizzare e introduce nuove funzionalità. Ad esempio, quando accedi a una conversazione precedente, noterai un piccolo cursore nell’angolo in alto a destra chiamato “Catch Up“. Questa funzione ti consente di tornare rapidamente al punto in cui hai interrotto la conversazione, sia nelle conversazioni individuali che nei gruppi.

Inoltre, rispondere ai messaggi è diventato più semplice con la funzione “Scorri per rispondere“. Basta scorrere da destra a sinistra su un messaggio per rispondere direttamente, eliminando la necessità di toccare e aspettare.

Apple ha anche introdotto i “Contact Posters” in questa versione di Messaggi. I Contact Posters sono grandi immagini a schermo intero che vengono visualizzate quando utilizzi Messaggi o ricevi una chiamata. Puoi creare il tuo Contact Poster personalizzato e condividerlo con i tuoi contatti. Inoltre, ogni volta che aggiorni il tuo Contact Poster, verrà automaticamente aggiornato per tutte le persone con cui interagisci.

Ora, i contenuti sensibili vengono sfocati automaticamente, consentendoti di decidere se visualizzarli o meno.

Potenziamento delle funzionalità con l’App Drawer riprogettato

Con iOS 17, l’App Drawer di Messaggi è stato completamente riprogettato per offrire un’esperienza più funzionale. La fotocamera e le icone sono state sostituite da un pulsante unificato che si espande in un menu a schermo intero con tutte le tue app di messaggistica preferite. Ora puoi accedere più facilmente alla fotocamera, agli adesivi, ai Memoji e altro ancora. Inoltre, l’app Foto mostra una versione ridotta della tua immagine più recente come glifo.

Le tue app preferite saranno elencate in cima, mentre le altre app saranno accessibili tramite uno scorrimento verso il basso. Puoi anche personalizzare l’ordine delle app toccando e tenendo premuto su di esse.

La funzione di ricerca in Messaggi è stata potenziata con iOS 17. Ora puoi combinare più criteri di ricerca, ad esempio cercare le foto di una persona specifica. I suggerimenti di ricerca verranno visualizzati sotto la barra di ricerca mentre digiti, consentendoti di selezionare facilmente i termini desiderati, inclusi link, documenti, foto, persone e altro ancora.

Inoltre, iOS 17 semplifica la gestione dei codici di verifica in Messaggi. Puoi configurare l’opzione “Pulisci automaticamente” nelle impostazioni delle password per eliminare i codici non appena vengono inseriti. Questo aiuta a mantenere la tua app Messaggi ordinata e priva di confusione.

Condivisione della posizione e adesivi avanzati

iOS 17 introduce importanti miglioramenti nella condivisione della posizione in Messaggi. Ora puoi condividere la tua posizione direttamente dal menu dell’app Messaggi, senza dover accedere alle informazioni di contatto di una persona. Puoi richiedere la posizione di qualcuno o condividere la tua posizione direttamente dalla vista delle informazioni di contatto.

Inoltre, puoi “pinnare” una posizione specifica toccando l’icona a forma di puntina nell’angolo in alto a sinistra dell’app Messaggi. Puoi trascinare il pin in qualsiasi punto desiderato e inviare la posizione precisa. Questa funzione è ideale per designare un punto di incontro o condividere luoghi specifici in modo rapido e semplice.

Gli adesivi hanno ricevuto un’attenzione particolare in Messaggi con iOS 17. Oltre ai tradizionali adesivi tematici scaricabili dall’App Store, ora puoi utilizzare le emoji come adesivi. Basta aprire la tastiera delle emoji e trascinare le emoji nella conversazione, consentendoti di creare messaggi ancora più espressivi e divertenti.

Inoltre, con iOS 17, hai la possibilità di creare adesivi personalizzati dai soggetti delle foto. Puoi estrarre un soggetto da un’immagine fissa e trasformarlo in un adesivo statico o utilizzare le Live Photos per creare adesivi animati. Puoi anche creare adesivi da video, basta mettere in pausa il video, selezionare il soggetto e creare un adesivo da quel fotogramma.

Apple ha incluso quattro nuovi effetti visivi per gli adesivi con iOS 17, che permettono di trasformarli in un cartone animato, aggiungere un contorno bianco, dare un aspetto gonfio 3D o un effetto olografico. Gli adesivi 3D gonfi e gli adesivi olografici reagiscono ai movimenti del dispositivo, offrendo un’esperienza visiva ancora più coinvolgente.

Infine, iOS 17 introduce una nuova funzionalità di sicurezza chiamata “check-in“. Questa funzione consente agli utenti di far sapere ad amici o familiari quando hanno raggiunto una destinazione in sicurezza. Puoi attivare il check-in dal menu dell’app Messaggi e inviarlo a un contatto fidato. Se non raggiungi la destinazione prevista in tempo, il tuo iPhone controllerà la situazione e avviserà il contatto di fiducia in caso di necessità.

Disponibilità di iOS 17

iOS 17 sarà rilasciato quest’autunno insieme ad altri importanti aggiornamenti per iPad, Apple TV, HomePod, Apple Watch e Mac. Gli utenti interessati a testare in anteprima queste nuove funzionalità possono iscriversi alle beta pubbliche. Tuttavia, è importante notare che le versioni beta possono presentare instabilità o problemi di compatibilità, pertanto è consigliabile procedere con cautela.

Con iOS 17, Apple dimostra ancora una volta il suo impegno nell’offrire un’esperienza di messaggistica avanzata e coinvolgente per gli utenti di iPhone e iPad. Le nuove funzionalità e i miglioramenti apportati a Messaggi promettono di rendere le conversazioni ancora più interessanti e personalizzabili, offrendo agli utenti una vasta gamma di strumenti per esprimersi e connettersi con gli altri.