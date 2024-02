MENO DI 80€ per la Friggitrice ad aria Electrolux con 8 PROGRAMMI PREIMPOSTATI

La friggitrice ad aria è l’elettrodomestico più ricercato del momento, adatto anche a chi è alle prime armi in cucina. Oggi Amazon ti offre la possibilità di acquistare la Friggitrice ad aria Electrolux a soli 79 euro grazie ad uno sconto bomba del 31%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della maxi promozione e rivoluziona il tuo modo di cucinare spendendo pochissimo!

Friggitrice ad aria Electrolux: funzionalità e modalità di utilizzo

La Friggitrice ad aria Electrolux permette di preparare tantissimi pietanze croccanti e saporite, utilizzando poco o niente olio.

Il dispositivo funziona con un flusso di aria calda che circola all’interno riscaldando gli ingredienti da tutte le angolazioni per ottenere un gusto croccante e naturale. Questo vuol dire che potrai preparrea deliziose ricette con fino al 90% di grassi in meno e fino al 50% di calorie in meno.

Ha una potenza da 1500W e dimensioni extra-large così da garantire la preparazione di piatti per tutta la famiglia. Basti pensare che il cestello rimovibile, e quindi facilmente lavabile, è abbastanza ampio da potere cucinare un intero pollo.

Cucinare sarà un gioco da ragazzi anche per chi è alle prime armi grazie agli otto programmi preimpostati che consentono di realizzare deliziose ricette sane in maniera facilissima. Oltre a friggere, potrai grigliare, arrostire e persino cuocere al forno tutto ciò che vuoi in pichi minuti.

Ogni parte removibile di questo modello Electrolux può essere tranquillamente lavata in lavastoviglie, per una pulizia senza fatica. In più i tempi di cottura saranno notevolmente ridotti, così da avere anche un risparmio in bolletta non da poco.

Oggi Amazon ti offre la possibilità di acquistare questa Friggitrice ad aria Electrolux a soli 79 euro grazie ad uno sconto bomba del 31%. È ora di rivoluzionare la tua cucina con questo gioiellino!

