Quando si parla di iPhone (ma anche iPad e Mac), ci si chiede – quasi – sempre quanta memoria RAM abbia un preciso modello. È vero, Apple non ha mai condiviso pubblicamente questa informazione, al pari di altri elementi della scheda tecnica dei suoi smartphone, ma grazie ai vari teardown che spopolano in rete e alle fonti vicine agli stabilimenti di produzione dell’azienda di Cupertino possiamo sciogliere ogni dubbio.

Apple è una azienda “brutta e cattiva“? No, la verità è che Tim Cook e soci non hanno alcuna necessità di portare l’attenzione della stampa e del consumatore sulla quantità di memoria RAM. Questo perché gli iPhone riescono a garantire prestazioni nettamente migliori rispetto ai device della concorrenza (Android) pur avendo sulla carta meno RAM. Un risultato eccezionale che può essere raggiunto perché Apple si occupa sia dell’hardware che del software dei suoi dispositivi, che quindi sono ottimizzati al massimo e funzionano nel modo più efficiente possibile.

Di esempi ce ne sono quanti ne vuoi, come la vittoria in un test di velocità di iPhone 11 Pro Max (4GB di RAM) sul Samsung Galaxy Note 10+ (12GB di RAM) nel 2019. L’integrazione tra sistema operativo e hardware paga e compensa le differenze, ed è un discorso che vale anche per i computer (Mac vs PC Windows) e i tablet (iPad vs dispositivi Android).

La memoria RAM degli iPhone, dal primo all’ultimo modello

Detto ciò, è il momento di svelare la verità sulla memoria RAM di tutti gli iPhone che hanno fatto capolino sul mercato fino ad oggi.

iPhone 14 Pro e 14 Pro Max: 6GB (LPDDR5)

6GB (LPDDR5) iPhone 14 e 14 Plus: 6GB (LPDDR4)

6GB (LPDDR4) iPhone 13 Pro e 13 Pro Max: 6GB (LPDDR4X)

6GB (LPDDR4X) iPhone 13 e 13 Mini: 4GB (LPDDR4X)

4GB (LPDDR4X) iPhone SE 3a gen: 4GB (LPDDR4X)

4GB (LPDDR4X) iPhone 12 Pro e 12 Pro Max: 6GB (LPDDR4X)

6GB (LPDDR4X) iPhone 12 e 12 Mini: 4GB (LPDDR4X)

4GB (LPDDR4X) iPhone SE 2a gen: 3GB (LPDDR4X)

3GB (LPDDR4X) iPhone 11 Pro e 11 Pro Max: 4GB (LPDDR4X)

4GB (LPDDR4X) iPhone 11: 4GB (LPDDR4X)

4GB (LPDDR4X) iPhone XR: 3GB (LPDDR4X)

3GB (LPDDR4X) iPhone XS e XS Max: 4GB (LPDDR4X)

4GB (LPDDR4X) iPhone X: 3GB (LPDDR4X)

3GB (LPDDR4X) iPhone 8 Plus: 3GB (LPDDR4X)

3GB (LPDDR4X) iPhone 8: 2GB (LPDDR4X)

2GB (LPDDR4X) iPhone 7 Plus: 3GB (LPDDR4)

3GB (LPDDR4) iPhone 7: 2GB (LPDDR4)

2GB (LPDDR4) iPhone SE: 2GB (LPDDR4)

2GB (LPDDR4) iPhone 6S e 6S Plus: 2GB (LPDDR4)

2GB (LPDDR4) iPhone 6 e 6 Plus: 1GB (LPDDR3)

1GB (LPDDR3) iPhone 5S: 1GB (LPDDR3)

1GB (LPDDR3) iPhone 5C: 1GB (LPDDR2)

1GB (LPDDR2) iPhone 5: 1GB (LPDDR2)

1GB (LPDDR2) iPhone 4S: 512MB (LPDDR2)

512MB (LPDDR2) iPhone 4: 512MB (LPDDR)

512MB (LPDDR) iPhone 3GS: 256MB (LPDDR)

256MB (LPDDR) iPhone 3G: 128MB (LPDDR)

128MB (LPDDR) iPhone 1a gen: 128MB (LPDDR)

Immagine di copertina ©9to5Mac

