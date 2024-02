MEGA SCORTA di caffè: 128 Capsule Lavazza a PREZZO STRACCIATO su Amazon

È il momento giusto di fare scorta di caffè con una promozione superlativa appena lanciata da Amazon! Oggi 128 Capsule di caffè Lavazza A Modo Mio Crema e Gusto Classico (8 Confezioni da 16 Capsule) sono disponibili a soli 28 euro con uno sconto del 12%.

La spedizione è gratuita con possibile consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, assicurati il tuo caffè preferito per mesi spendendo davvero pochissimo!

Capsule Caffè Lavazza A Modo Mio: espresso come al bar ogni volta che vuoi

Grazie alla mega offerta Amazon, oggi puoi fare scorta di Capsule di caffè Lavazza A Modo Mio Crema e Gusto Classico ad un mini prezzo.

Questa miscela di caffè Lavazza è ideale per ottenere un espresso corposo e aromatico così come al bar ma direttamente a casa tua ogni volta che vuoi. La selezione in offerta è caratterizzata da note aromatiche di cioccolato e frutta secca, per un sapore equilibrato e persistente.

Nello specifico, le capsule A Modo Mio Crema e Gusto Classico di Lavazza sono realizzate con caffè Arabica e Robusta proveniente dal Brasile, dall’Africa e dal Sud-est Asiatico. La tostatura media e l’intensità 12/13 danno un sapore persistente ed equilibrato a questa particolare miscela, creando una crema dorata e dal colore caldo.

Le capsule sono compatibili con macchine A Modo Mio e risultano ideali sia per caffè nero che per caffè latte e cappuccino. In più, oltre a garantire bevande di qualità professionale, hanno alle spalle un processo totalmente sostenibile a partire dal rifornimento degli ingredienti fino ad arrivare allo smaltimento dei materiali.

Fai scorta del tuo caffè preferito oggi stesso! Su Amazon 128 Capsule di caffè Lavazza A Modo Mio Crema e Gusto Classico (8 Confezioni da 16 Capsule) sono disponibili a soli 28 euro con uno sconto del 12%. Corri a fare il tuo ordine!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.