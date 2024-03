MEGA SCONTO di 50€ sul Mini PC con Ryzen 7, 16GB di RAM, 512GB di SSD e Windows 11 Pro

Un mini PC è, a tutti gli effetti, un computer di piccole dimensioni, compatto e potente e in particolar modo, oggi, è disponibile uno sconto di 50€ applicabile tramite coupon che viene venduto a 299€.

Mini PC ad un prezzo top su Amazon

Il mini PC AskHand con processore AMD Ryzen 7 5700U rappresenta una soluzione potente e compatta per trasformare il tuo desktop in una workstation performante. Con 8 core/16 thread e una frequenza massima fino a 4,3 GHz, questo mini PC offre una potenza di elaborazione notevole, ideale per gestire le attività più impegnative.

La grafica integrata Radeon 8 core a 1900 MHz assicura una resa visiva fluida e dettagliata, perfetta per il lavoro e il gioco. Grazie al supporto per WiFi 6 e Bluetooth 5.2, la trasmissione dei dati è veloce e stabile, senza congestioni di rete, consentendo un’esperienza wireless senza interruzioni.

Dotato di 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB, questo mini PC offre una potente potenza di caricamento ed elaborazione. La RAM è aggiornabile fino a 64 GB, mentre lo storage SSD è espandibile fino a 2 TB, garantendo capacità ed espandibilità sufficienti per le tue esigenze di archiviazione.

Il design multi-interfaccia del mini PC offre una vasta gamma di connettività, tra cui WiFi 6, Bluetooth 5.2, 4 porte USB, USB-C, 2 porte HDMI, e altro ancora. Inoltre, può supportare contemporaneamente l’uscita a 3 schermi 4K a 60Hz, offrendo versatilità e flessibilità per varie esigenze di utilizzo. Per quanto riguarda la dissipazione del calore, il mini PC utilizza una lega di alluminio con 2 tubi di rame e una piastra di alluminio insieme ad una ventola.

Su Amazon, oggi, è presente un coupon dal valore di 50€ su Amazon sul Mini PC AskHand che viene venduto a 299€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.