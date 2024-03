MEGA RISPARMIO sul Motorola G54 con il doppio sconto su eBay

Motorola è un’azienda con una lunga storia nell’ambito della produzione di telefoni e oggi, su eBay, viene messo in sconto il Motorola G54 del 36% al quale vanno sommati ulteriori 10€ di risparmio con il coupon PSPRMAR24 per un costo finale d’acquisto di 138€.

Doppia offerta su eBay sul Motorola G54

Il Motorola G54 si distingue come un cellulare Touchscreen di fascia alta, progettato per soddisfare anche i gusti più esigenti degli utenti. Il suo display da 6.5 pollici è uno dei suoi punti di forza, con una sorprendente risoluzione di 2400 x 1080 pixel, che lo colloca al vertice della sua categoria.

Dotato di connettività 5G, il Motorola G54 offre un’esperienza di navigazione in internet e un trasferimento dati eccellenti, rendendolo ideale per chi cerca prestazioni di alto livello. Inoltre, la presenza di Wi-fi e GPS garantisce una connettività completa e affidabile in qualsiasi situazione.

Ma è nell’ambito dell’imaging che il Motorola G54 si distingue davvero. La sua fotocamera principale da 50 megapixel consente di catturare immagini di altissima qualità, con una risoluzione impressionante di 8165 x 6124 pixel. Inoltre, è in grado di registrare video in fullHD a 1920 x 1080 pixel, garantendo una resa nitida e dettagliata delle riprese.

Nonostante le sue prestazioni avanzate, il Motorola G54 mantiene uno spessore contenuto di soli 8mm, conferendo al dispositivo un design elegante e raffinato. Grazie a una combinazione di potenza, funzionalità e design accattivante, il Motorola G54 si presenta come una scelta eccellente per coloro che cercano un cellulare versatile e performante nel settore della multimedialità.

Su eBay, oggi, è disponibile una doppia offerta sul Motorola G54: 36% di sconto al quale vanno sommati ulteriori 10€ di risparmio con il coupon PSPRMAR24 per un prezzo totale d’acquisto di 138€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.