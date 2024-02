MEGA OFFERTA sulla tua pausa caffè: la macchina Icona Vintage De'Longhi è IN MAXI SCONTO del 41%

La De’Longhi presenta la sua macchina per caffè espresso a pompa Icona Vintage, un’elegante aggiunta alla tua cucina con una finitura beige impreziosita da dettagli cromati. Con una pressione di 15 bar e una caldaia in acciaio inox, questa macchina offre prestazioni di alta qualità per un caffè espresso dal sapore ricco e corposo.

La caratteristica speciale di questa macchina include il Cappuccino System, che consente di miscelare manualmente vapore e latte per creare la densità ottimale della schiuma per le tue bevande al latte preferite. Inoltre, il porta filtro è dotato di un dispositivo crema per utilizzare sia il caffè in polvere che le cialde E.S.E., offrendo flessibilità nella preparazione del caffè.

La macchina è progettata per la massima facilità d’uso, con soli tre semplici tasti per tutte le funzioni, inclusi l’accensione/spegnimento e la preparazione di espresso o cappuccino. Inoltre, per garantire sicurezza ed efficienza energetica, è dotata di spegnimento automatico dopo 9 minuti di inattività.

Il serbatoio d’acqua trasparente ha una capacità di 1,4 litri ed è estraibile per agevolare il riempimento e la pulizia, mentre il ripieno scalda tazze assicura che il tuo caffè rimanga caldo più a lungo una volta versato nella tazza. Questa macchina si integra facilmente in qualsiasi cucina senza occupare troppo spazio.

Su Amazon, oggi, è presente un maxi sconto del 41% sulla macchina per il caffè Icona Vintage di De’Longhi per un prezzo totale di 142€. Approfittane subito!