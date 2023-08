MEGA COUPON DI SCONTO sul Mini PC velocissimo e super compatto

Ti presentiamo un potente Mini PC per svolgere le tue attività quotidiane sia a lavoro che a casa! Parliamo del Mini PC ALLIWAVA con processore AMD Ryzen 7, oggi disponibile su Amazon a soli 366€ grazie a un esclusivo coupon di sconto di 123€.

Si tratta di un’opportunità unica per ottenere un performante sistema con un risparmio significativo. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfittane il prima possibile, l’offerta sta per scadere e gli articoli sono in esaurimento!

Mini PC ALLIWAVA con processore AMD Ryzen 7: tutte le caratteristiche tecniche

Questo Mini PC ALLIWAVA è equipaggiato con un processore AMD Ryzen 7, che offre prestazioni straordinarie. Con i suoi 8 core e 16 thread, è in grado di gestire senza sforzo anche le attività più impegnative.

La frequenza massima di clock di 4,4 GHz garantisce una grande velocità di elaborazione e risposta istantanea. Grazie alla presenza di 32 GB di memoria DDR4 e un’unità SSD da 512 GB, avrai a disposizione spazio più che sufficiente per archiviare i tuoi file e avviare le applicazioni rapidamente.

Ma non è tutto! Questo Mini PC ALLIWAVA supporta la riproduzione di video 4K, offrendo un’esperienza visiva eccezionale. La scheda grafica integrata con frequenza di 2000 MHz garantisce una qualità delle immagini nitida e dettagliata. Inoltre, è dotato di connettività Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6E, che ti consentono di collegarti senza problemi a dispositivi esterni e navigare in Internet ad alta velocità.

Non perdere l’occasione di acquistare il Mini PC ALLIWAVA con processore AMD Ryzen 7 a soli 366,00€ con il coupon di sconto di 123€ su Amazon! Questa offerta è semplicemente irresistibile, offrendoti un potente sistema a un prezzo eccezionale. Sia che tu abbia bisogno di un Mini PC per il lavoro, lo studio o l’intrattenimento, questo modello ti garantirà prestazioni straordinarie e una grande versatilità!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.