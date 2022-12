Perfetto come regalo di Natale, e come gadget tecnologico per la cucina, Meater è probabilmente il miglior Termometro Bluetooth senza fili per forno, grigliate e barbecue. Tecnologico, dal design sofisticato diventerà indispensabile per gli amanti della cucina. E oggi, grazie alle Offerte del Giorno Amazon, te lo porti via a 90€.

È il primo, e a quanto ne sappiamo unico, termometro smart da cucina. Permette di monitorare la cottura di carne, pesce, sughi, salse, così da ottenere sempre un risultato perfetto. La peculiarità rispetto ad altri prodotto simili è che non vi costringe a stare incollati davanti al forno: potete cucinare altro, guardare la tv, godervi la serata con gli amici senza l’ansia di dover controllare ogni 10 minuti la cottura.

Perché questo dispositivo si interfaccia con iPhone, iPad, dispositivi Android, e perfino computer e Alexa via Bluetooth, WiFi e MEATER Cloud. In pratica sarà come avere un sous chef digitale che controlla per noi l’andamento della cottura e ci avvisa quando è il momento di impattare.

Il segreto per ottenere una carne succosa è un pesce non asciutto, infatti, è molto semplice: basta assicurarsi che la temperatura raggiunga una determinata soglia. Tutto qua. Scendere al di sotto di questa soglia significa avere carni crude; salire troppo, invece, si traduce in carni stoppacciose.

Ed è davvero semplice ottenere la cottura perfetta: basta indicare nell’applicazione il taglio, il peso, il tipo di carne e infine settare il tipo di cottura desiderata. Dopodiché verrete avvisati con una notifica quando è pronto. L’app vi dice pure quanto far riposare la carne per recuperare i succhi persi in cottura. Insomma, a voi non resta altro che sfornare e deliziare gli ospiti.

Questo dispositivo dispone di 2 sensori a doppia temperatura per monitorare la temperatura interna della cottura fino a 100°C e la temperatura ambiente/esterna fino a 275°C contemporaneamente. E la cosa migliore? Non soltanto è completamente wireless, ma è perfino lavabile in lavastoviglie.

Tornerà utile per tutti gli usi che vi vengono in mente. Per esempio, è perfetto non solo carne e pesce, ma anche per intingoli delicati, per temperare il cioccolato, per pastorizzare le uova della crema pasticciera e capire quando l’olio è pronto per la frittura. Davvero, dopo averlo provato, ci ringrazierete.

Potete acquistare Meater in sconto su Amazon, e se siete iscritti a Prime, la consegna rapida è gratuita e inclusa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.