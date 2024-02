MAXI SCORTA Swiffer: oggi 72 PIUMINI di ricambio li paghi POCHISSIMO

Casalinghe in ascolto, abbiamo l’offerta che non potete assolutamente farvi scappare! Su Amazon oggi la mega confezione da 72 Piumini Catturapolvere Swiffer Duster è disponibile a soli 29 euro con un maxi sconto del 36%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai ricevere il prodotto direttamente a casa tua domani stesso. Assicurati mesi e mesi di pulizia impeccabile, corri a fare il tuo ordine prima della scadenza della promozione!

Piumini Catturapolvere Swiffer Duster: pulizia impeccabile in ogni angolo di casa

Con la mega promozione di Amazon su 72 Piumini Catturapolvere Swiffer Duster, puoi assicurarti mesi e mesi di pulizia perfetta in ogni angolo di casa.

Il piumino Swiffer Duster cattura e blocca tre volte più polvere, sporco e peli di animali rispetto a una scopa tradizionale, garantendo un ambiente igienizzato ed impeccabile. In più riesce ad arrivare nei punti più difficili da raggiungere come piccoli spazi tra gli scaffali o tra i termosifoni. Non lascia nessun residuo e, allo stesso tempo, ti fa risparmiare tempo prezioso nelle faccende domestiche.

La modalità di utilizzo è semplicissima: innanzitutto bisogna collegare facilmente le aste della scopa con un clic, poi posizionare la scopa su un panno di ricambio aperto e inserire il panno nelle pinze che lo mantengono in posizione durante la pulizia.

Basterà far scorrere il panno su qualsiasi superficie per godere di una pulizia rapida, facile ed efficace. Dopo l’utilizzo, servirà un attimo per staccare il panno e inserirne uno nuovo per le pulizie successive.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.